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В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия - РИА Новости Крым, 06.02.2024
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:17
2024-02-06T09:24
севастополь
газ
взрыв газа в жилом доме в севастополе
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. "По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", - сообщил Развожаев. На месте происшествия работают оперативные службы. Жителей верхних этажей эвакуируют. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены
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севастополь, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, крым
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия

Из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе произошло обрушение перекрытий

09:17 06.02.2024 (обновлено: 09:24 06.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе в одной из квартир взорвался газ
В Севастополе в одной из квартир взорвался газ
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18.
"По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", - сообщил Развожаев.
На месте происшествия работают оперативные службы. Жителей верхних этажей эвакуируют.
"Информация по пострадавшим уточняется. Сейчас идет эвакуация людей с верхних этажей здания", - проинформировал губернатор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольГазВзрыв газа в жилом доме в СевастополеМихаил РазвожаевНовости КрымаПроисшествияКрым
 
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