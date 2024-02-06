https://crimea.ria.ru/20240206/v-sevastopole-v-kvartire-vzorvalsya-ballon-s-gazom--obrusheny-perekrytiya-1134715154.html

В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия

В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия

Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T09:17

2024-02-06T09:17

2024-02-06T09:24

севастополь

газ

взрыв газа в жилом доме в севастополе

михаил развожаев

новости крыма

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. "По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", - сообщил Развожаев. На месте происшествия работают оперативные службы. Жителей верхних этажей эвакуируют. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены

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