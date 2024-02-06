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В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия - РИА Новости Крым, 06.02.2024
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:17
2024-02-06T09:17
2024-02-06T09:24
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взрыв газа в жилом доме в севастополе
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Обрушение части перекрытий между этажами произошло из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе, людей эвакуируют. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.ЧП произошло во вторник утром на улице Леваневского, 18. "По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между 1-2 этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение", - сообщил Развожаев. На месте происшествия работают оперативные службы. Жителей верхних этажей эвакуируют. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещены
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РИА Новости Крым
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севастополь, газ, взрыв газа в жилом доме в севастополе, михаил развожаев, новости крыма, происшествия, крым
В Севастополе в квартире взорвался баллон с газом – обрушены перекрытия
Из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Севастополе произошло обрушение перекрытий
09:17 06.02.2024 (обновлено: 09:24 06.02.2024)