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ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T22:38
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сочи
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Сообщение о происшествии на улице Трубачева поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 20.46. На месте работают 60 человек и 19 единиц техники.По предварительной информации местных СМИ, дом не был газифицирован.В ноябре взрыв в многоэтажном доме произошел в Астрахани. Обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке. Пострадали свыше 100 человек. Одна женщина погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиэтажное здание обрушилось в центре ПетербургаЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трехВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, краснодарский край
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

В результате ЧП в многоэтажном доме Сочи пострадали два человека

22:38 24.12.2023 (обновлено: 22:42 24.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"По прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения. По предварительной информации, пострадали два человека, двое спасены. Эвакуированы 23 человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщение о происшествии на улице Трубачева поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 20.46. На месте работают 60 человек и 19 единиц техники.
По предварительной информации местных СМИ, дом не был газифицирован.
В ноябре взрыв в многоэтажном доме произошел в Астрахани. Обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке. Пострадали свыше 100 человек. Одна женщина погибла.
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СочиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиОбществоКраснодарский край
 
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22:38ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
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