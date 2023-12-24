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ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.12.2023
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T22:38
2023-12-24T22:38
2023-12-24T22:42
сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Сообщение о происшествии на улице Трубачева поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 20.46. На месте работают 60 человек и 19 единиц техники.По предварительной информации местных СМИ, дом не был газифицирован.В ноябре взрыв в многоэтажном доме произошел в Астрахани. Обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке. Пострадали свыше 100 человек. Одна женщина погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиэтажное здание обрушилось в центре ПетербургаЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трехВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, краснодарский край
ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
В результате ЧП в многоэтажном доме Сочи пострадали два человека
22:38 24.12.2023 (обновлено: 22:42 24.12.2023)