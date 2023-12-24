https://crimea.ria.ru/20231224/chp-v-mnogoetazhnom-dome-v-sochi-zhiltsov-evakuirovali-est-postradavshie-1133772380.html

ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 24.12.2023

ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие

Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T22:38

2023-12-24T22:38

2023-12-24T22:42

сочи

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

общество

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Два человека получили травмы в результате ЧП в многоэтажном доме в Сочи. О происшествии в воскресенье вечером сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Сообщение о происшествии на улице Трубачева поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 20.46. На месте работают 60 человек и 19 единиц техники.По предварительной информации местных СМИ, дом не был газифицирован.В ноябре взрыв в многоэтажном доме произошел в Астрахани. Обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке. Пострадали свыше 100 человек. Одна женщина погибла.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестиэтажное здание обрушилось в центре ПетербургаЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трехВ Симферополе в многоэтажке взорвался газ, есть пострадавшие

сочи

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, общество, краснодарский край