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Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T19:25
2023-11-16T19:38
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.По информации губернатора, с момента обнаружения трещины на внешней стене здания (в 17:57) у прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. Обрушение подъездов произошло в 18:27.По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы - 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия. В трех школах города открыты пункты временного размещения. "По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - добавил Бабушкин.Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.
https://crimea.ria.ru/20231116/bolee-200-chelovek-uspeli-vyyti-iz-doma-v-astrakhani-do-obrusheniya-1132837030.html
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обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор

Один человек погиб и несколько числятся пропавшими после обрушения части дома в Астрахани

19:25 16.11.2023 (обновлено: 19:38 16.11.2023)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЧасть жилого дома обрушилась в Астрахани
Часть жилого дома обрушилась в Астрахани
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.

"Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года рождения), несколько человек числятся пропавшими без вести", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, с момента обнаружения трещины на внешней стене здания (в 17:57) у прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. Обрушение подъездов произошло в 18:27.
По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы - 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия. В трех школах города открыты пункты временного размещения.
"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - добавил Бабушкин.
Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.
Обрушение многоквартирного дома в Астрахани
18:43
Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
 
Обрушение жилого дома в АстраханиАстраханьПроисшествияИгорь БабушкинНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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