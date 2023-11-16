https://crimea.ria.ru/20231116/zhenschina-pogibla-pri-obrushenii-doma-v-astrakhani---gubernator-1132838582.html
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T19:25
2023-11-16T19:25
2023-11-16T19:38
обрушение жилого дома в астрахани
астрахань
происшествия
игорь бабушкин
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132838467_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4758b2da200710b07cd6ffc376374d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.По информации губернатора, с момента обнаружения трещины на внешней стене здания (в 17:57) у прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. Обрушение подъездов произошло в 18:27.По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы - 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия. В трех школах города открыты пункты временного размещения. "По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - добавил Бабушкин.Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.
https://crimea.ria.ru/20231116/bolee-200-chelovek-uspeli-vyyti-iz-doma-v-astrakhani-do-obrusheniya-1132837030.html
астрахань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132838467_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dbeb7996265340ba3625d11711c49b50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
Один человек погиб и несколько числятся пропавшими после обрушения части дома в Астрахани
19:25 16.11.2023 (обновлено: 19:38 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
"Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года рождения), несколько человек числятся пропавшими без вести", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, с момента обнаружения трещины на внешней стене здания (в 17:57) у прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. Обрушение подъездов произошло в 18:27.
По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы - 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия. В трех школах города открыты пункты временного размещения.
"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - добавил Бабушкин.
Обрушение части дома
произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.