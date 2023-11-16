https://crimea.ria.ru/20231116/zhenschina-pogibla-pri-obrushenii-doma-v-astrakhani---gubernator-1132838582.html

Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор

Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор

По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T19:25

2023-11-16T19:25

2023-11-16T19:38

обрушение жилого дома в астрахани

астрахань

происшествия

игорь бабушкин

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.По информации губернатора, с момента обнаружения трещины на внешней стене здания (в 17:57) у прибывших на место спасателей было всего полчаса на то, чтобы вывести жильцов. Обрушение подъездов произошло в 18:27.По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. На месте работают специальные службы - 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперативный штаб, работает горячая линия. В трех школах города открыты пункты временного размещения. "По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания", - добавил Бабушкин.Обрушение части дома произошло вечером в четверг на площади Привокзальной. По данным МЧС, поступила информация от очевидца о том, что в наружной стене здания появилась трещина. После чего обрушились третий и четвертый подъезды.

https://crimea.ria.ru/20231116/bolee-200-chelovek-uspeli-vyyti-iz-doma-v-astrakhani-do-obrusheniya-1132837030.html

астрахань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение жилого дома в астрахани, астрахань, происшествия, игорь бабушкин, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)