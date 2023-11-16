https://crimea.ria.ru/20231116/v-astrakhani-obrushilas-chast-mnogokvartirnogo-doma-chto-izvestno-1132836487.html

В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно

В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2023

В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно

В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:16

2023-11-16T18:28

астрахань

обрушение жилого дома в астрахани

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. Он добавил, что для жителей создана горячая линия.Как пишет РИА Новости, по данным МЧС, обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке, информация о пострадавших уточняется.ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что обрушились перекрытия с пятого по первый этажи, жителей эвакуируют.В Главном управлении МЧС России по Астраханской области уточнили, что от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажном жилого дома. "Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводится эвакуация жильцов", - сообщили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

астрахань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, обрушение жилого дома в астрахани, происшествия, новости