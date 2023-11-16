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В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно
В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно
В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T18:16
2023-11-16T18:16
2023-11-16T18:28
астрахань
обрушение жилого дома в астрахани
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. Он добавил, что для жителей создана горячая линия.Как пишет РИА Новости, по данным МЧС, обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке, информация о пострадавших уточняется.ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что обрушились перекрытия с пятого по первый этажи, жителей эвакуируют.В Главном управлении МЧС России по Астраханской области уточнили, что от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажном жилого дома. "Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводится эвакуация жильцов", - сообщили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в домеСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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астрахань, обрушение жилого дома в астрахани, происшествия, новости
В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома: что известно
В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома - губернатор
18:16 16.11.2023 (обновлено: 18:28 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Астрахани обрушилась часть многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
"В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб", - написал глава региона в своем Telegram- канале.
Он добавил, что для жителей создана горячая линия.
Как пишет РИА Новости, по данным МЧС, обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке, информация о пострадавших уточняется.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что обрушились перекрытия с пятого по первый этажи, жителей эвакуируют.
В Главном управлении МЧС России по Астраханской области уточнили, что от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажном жилого дома.
"Произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводится эвакуация жильцов", - сообщили в ведомстве.
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