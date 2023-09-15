https://crimea.ria.ru/20230915/sledkom-vozbudil-delo-po-faktu-vzryva-gaza-v-zhilom-dome-makhachkaly-1131449680.html

Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в поселке Семендер города Махачкалы, сообщается в... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T19:10

2023-09-15T19:10

2023-09-15T19:10

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дагестан

махачкала

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

газ

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131423436_254:0:1280:577_1920x0_80_0_0_2879de3f34615f7fc47f685341ec67f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в поселке Семендер города Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.Вечером 14 сентября в поселке Семендер города Махачкалы на четвертом этаже жилого дома произошла утечка газа, в результате чего образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась. Обрушилась наружная стена и перегородки дома, площадь пожара превысила 600 квадратных метров. Повреждены окна, двери и другое имущество.70 жителей были эвакуированы, десятерых спасли пожарные. Погибших в результате происшествия не было.Сейчас по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в Следкоме. В ходе расследования будет дана оценка, насколько законным было строительство этого дома и его ввод в эксплуатацию.Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Дагестана, пятиэтажный дом, в котором случилось ЧП, был подключен к газовым сетям самими жильцами, несанкционированно.По данным дагестанского Минэнерго, на этот дом отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.Напомним, в августе в Махачкале также случилась трагедия. На окраине города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате погибло 35 человек, пострадало 119, из них 20 детей.По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвыВыгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожарыСмертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего

дагестан

махачкала

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), дагестан, махачкала, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), газ, происшествия, пожар