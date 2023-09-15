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Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в поселке Семендер города Махачкалы, сообщается в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T19:10
2023-09-15T19:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дагестан
махачкала
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
газ
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в поселке Семендер города Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.Вечером 14 сентября в поселке Семендер города Махачкалы на четвертом этаже жилого дома произошла утечка газа, в результате чего образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась. Обрушилась наружная стена и перегородки дома, площадь пожара превысила 600 квадратных метров. Повреждены окна, двери и другое имущество.70 жителей были эвакуированы, десятерых спасли пожарные. Погибших в результате происшествия не было.Сейчас по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в Следкоме. В ходе расследования будет дана оценка, насколько законным было строительство этого дома и его ввод в эксплуатацию.Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Дагестана, пятиэтажный дом, в котором случилось ЧП, был подключен к газовым сетям самими жильцами, несанкционированно.По данным дагестанского Минэнерго, на этот дом отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.Напомним, в августе в Махачкале также случилась трагедия. На окраине города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате погибло 35 человек, пострадало 119, из них 20 детей.По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвыВыгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожарыСмертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
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ск рф (следственный комитет российской федерации), дагестан, махачкала, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), газ, происшествия, пожар
Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

Следком установит причины взрыва газа в пятиэтажке Махачкалы: подключение было незаконным

19:10 15.09.2023
 
© МЧС РФВ Дагестане в жилом доме взорвался газ
В Дагестане в жилом доме взорвался газ
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в поселке Семендер города Махачкалы, сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Вечером 14 сентября в поселке Семендер города Махачкалы на четвертом этаже жилого дома произошла утечка газа, в результате чего образовавшаяся газовоздушная смесь взорвалась. Обрушилась наружная стена и перегородки дома, площадь пожара превысила 600 квадратных метров. Повреждены окна, двери и другое имущество.
70 жителей были эвакуированы, десятерых спасли пожарные. Погибших в результате происшествия не было.
Сейчас по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в Следкоме. В ходе расследования будет дана оценка, насколько законным было строительство этого дома и его ввод в эксплуатацию.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Дагестана, пятиэтажный дом, в котором случилось ЧП, был подключен к газовым сетям самими жильцами, несанкционированно.
"Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением", — цитирует редакция представителей ведомства.
По данным дагестанского Минэнерго, на этот дом отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
Напомним, в августе в Махачкале также случилась трагедия. На окраине города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате погибло 35 человек, пострадало 119, из них 20 детей.
По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделили материальную помощь в размере 1 миллиона рублей.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДагестанМахачкалаМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)ГазПроисшествияПожар
 
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