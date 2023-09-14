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В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент

В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 14.09.2023

В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент

При пожаре в жилом доме в Махачкале эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены пожарными. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T23:16

2023-09-14T23:16

2023-09-14T23:25

дагестан

происшествия

пожар

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. При пожаре в жилом доме в Махачкале эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены пожарными. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Елизарова в поселке Семндер.По информации с места происшествия, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 87 человек и 27 единиц техники.К 23:20 пожар удалось локализовать на площади 600 "квадратов". Пострадавших нет, отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшегоВосемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больницеСтала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

дагестан

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2023

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дагестан, происшествия, пожар, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество