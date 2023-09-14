https://crimea.ria.ru/20230914/v-zhilom-dome-v-dagestane-vzorvalsya-gaz-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1131423016.html
В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент
В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 14.09.2023
В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент
При пожаре в жилом доме в Махачкале эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены пожарными. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T23:16
2023-09-14T23:16
2023-09-14T23:25
дагестан
происшествия
пожар
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. При пожаре в жилом доме в Махачкале эвакуировано 70 человек, еще 10 спасены пожарными. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Елизарова в поселке Семндер.По информации с места происшествия, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 87 человек и 27 единиц техники.К 23:20 пожар удалось локализовать на площади 600 "квадратов". Пострадавших нет, отметили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшегоВосемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больницеСтала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя
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2023
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дагестан, происшествия, пожар, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
В жилом доме в Дагестане взорвался газ: что известно на данный момент
В многоэтажке в Дагестане взорвался газ: 70 человек эвакуированы
23:16 14.09.2023 (обновлено: 23:25 14.09.2023)