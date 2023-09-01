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Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
Восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T13:55
2023-09-01T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Сигнал о возгорании в квартире на седьмом этаже поступил в службу спасения в пятницу в 08:21. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Изначально власти Севастополя сообщили о двоих пострадавших, сейчас же их число увеличилось до трех.В одной из задымленных квартир огнеборцы обнаружили кота: его вынесли из дома и передали хозяйке.Сотрудникам МЧС понадобился час для ликвидации пожара. Его площадь составила 30 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в жилом доме Севастополя пострадали два человекаПрокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в КрымуПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
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4.7
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пожар, севастополь, крым, происшествия, новости крыма, мчс крыма
Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице

МЧС: восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажке Севастополя

13:55 01.09.2023 (обновлено: 14:08 01.09.2023)
 
На пожаре в Севастополе
На пожаре в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Сигнал о возгорании в квартире на седьмом этаже поступил в службу спасения в пятницу в 08:21. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Изначально власти Севастополя сообщили о двоих пострадавших, сейчас же их число увеличилось до трех.
"На свежий воздух вывели 13 человек, восемь граждан эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Трое госпитализированы. Погибших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В одной из задымленных квартир огнеборцы обнаружили кота: его вынесли из дома и передали хозяйке.
Сотрудникам МЧС понадобился час для ликвидации пожара. Его площадь составила 30 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.
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ПожарСевастопольКрымПроисшествияНовости КрымаМЧС Крыма
 
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