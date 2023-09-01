https://crimea.ria.ru/20230901/vosem-chelovek-i-kot-spaseny-na-pozhare-v-sevastopole--troe-v-bolnitse-1131096062.html

Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице

Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице

Восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T13:55

2023-09-01T13:55

2023-09-01T14:08

пожар

севастополь

крым

происшествия

новости крыма

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек и кот спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Севастополе, троих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Сигнал о возгорании в квартире на седьмом этаже поступил в службу спасения в пятницу в 08:21. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Изначально власти Севастополя сообщили о двоих пострадавших, сейчас же их число увеличилось до трех.В одной из задымленных квартир огнеборцы обнаружили кота: его вынесли из дома и передали хозяйке.Сотрудникам МЧС понадобился час для ликвидации пожара. Его площадь составила 30 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в жилом доме Севастополя пострадали два человекаПрокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в КрымуПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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