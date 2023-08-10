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Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
В Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек, основной причиной возгораний с тяжелыми последствиями является неосторожное обращение с огнем. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T21:49
2023-08-10T21:49
2023-08-10T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек, основной причиной возгораний с тяжелыми последствиями является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По статистике, 73 % возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей. По этой причине произошло около 18% пожаров. Замыкает тройку нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей, а также поджоги.В МЧС напоминают, что при пожаре прежде всего необходимо позвонить по телефону 101 или 112, а затем в случае необходимости организовать эвакуацию людей из помещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полейПожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в КрымуНа пожаре в Симферополе спасли 8 человек – дело на контроле прокуратуры
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Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
МЧС: в Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек, основной причиной возгораний с тяжелыми последствиями является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"На территории Республики Крым с начала года ликвидирован 1771 пожар. К сожалению, на них погибли 38 человек. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. При этом спасено 59 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По статистике, 73 % возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей. По этой причине произошло около 18% пожаров. Замыкает тройку нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей, а также поджоги.
В МЧС напоминают, что при пожаре прежде всего необходимо позвонить по телефону 101 или 112, а затем в случае необходимости организовать эвакуацию людей из помещения.
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