https://crimea.ria.ru/20230810/pechalnaya-statistika-v-krymu-na-pozharakh-pogibli-38-chelovek-1130655741.html

Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек

Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек

В Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек, основной причиной возгораний с тяжелыми последствиями является неосторожное обращение с огнем. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T21:49

2023-08-10T21:49

2023-08-10T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на пожарах погибли 38 человек, основной причиной возгораний с тяжелыми последствиями является неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По статистике, 73 % возгораний происходят из-за неосторожного обращения с огнем. На втором месте – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей. По этой причине произошло около 18% пожаров. Замыкает тройку нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей, а также поджоги.В МЧС напоминают, что при пожаре прежде всего необходимо позвонить по телефону 101 или 112, а затем в случае необходимости организовать эвакуацию людей из помещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полейПожары в лесах: спасатели назвали самые трудные места для работы в КрымуНа пожаре в Симферополе спасли 8 человек – дело на контроле прокуратуры

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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