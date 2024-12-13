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В Крыму зарегистрировано более 20 000 преступлений с начала года

В Крыму зарегистрировано более 20 000 преступлений с начала года - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Крыму зарегистрировано более 20 000 преступлений с начала года

В Крыму с начала года зарегистрировано более 20 тысяч преступлений. Какова их раскрываемость и каких правонарушений стало меньше, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T11:18

2024-12-13T11:18

2024-12-13T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года зарегистрировано более 20 тысяч преступлений. Какова их раскрываемость и каких правонарушений стало меньше, сообщает прокуратура республики.В надзорном ведомстве сравнили количество преступлений с аналогичным периодом прошлого года и отметили, что на 24,8% снизилось число преступлений в общественных местах, в том числе на 21,5% на улицах, площадях, в парках, скверах.В состоянии алкогольного опьянения стали реже совершать преступления на 10,3%, в наркотическом и токсическом опьянении – на 44,9%. Сократилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними – на 10,6%, ранее судимыми лицами – на 11,3%. На 10,4% меньше совершено убийств, на 11,4% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 38, 6% - изнасилований.Отмечается надзорным ведомством и уменьшение числа зарегистрированных краж, грабежей, разбоев и фактов незаконного завладения транспортным средством. Снизилось с 251 до 222 и число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения.Кроме того, в Крыму зарегистрировано 9834 преступлений против собственности, 56,9% из них раскрыты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России стали совершать меньше преступлений - МВДВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииСледственный комитет: борьба с коррупцией в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, прокуратура республики крым, статистика, преступность