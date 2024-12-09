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В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции

В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции

За 11 месяцев текущего года почти на 30% выросло число дел коррупционной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T13:07

2024-12-09T13:07

2024-12-09T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев текущего года почти на 30% выросло число дел коррупционной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.По его данным, в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 млн рублей. Также было возмещено более 225 млн рублей, арест наложен на сумму свыше 190 млн. Он отметил, что почти 85% расследованных преступлений коррупционной направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Чаще всего факты взятки и мошенничества встречаются в тех сферах, где люди пользуются должностным положением: в образовании и науке, в здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве и особенно - земельной сфере. В качестве примера Руднев привел в пример дело бывшего начальника отдела предприятия "Крымэнерго", который получил более 7 лет лишения свободы за взяточничество.По его словам, также колоссальная работа ведется по очистке рядов правоохранительных структур, служб и ведомств. В целом, по словам Руднева, правоохранителям удалось составить портрет среднестатистического коррупционера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребленияВ Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатахВ Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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