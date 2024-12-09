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В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
За 11 месяцев текущего года почти на 30% выросло число дел коррупционной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T13:07
2024-12-09T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев текущего года почти на 30% выросло число дел коррупционной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.По его данным, в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 млн рублей. Также было возмещено более 225 млн рублей, арест наложен на сумму свыше 190 млн. Он отметил, что почти 85% расследованных преступлений коррупционной направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Чаще всего факты взятки и мошенничества встречаются в тех сферах, где люди пользуются должностным положением: в образовании и науке, в здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве и особенно - земельной сфере. В качестве примера Руднев привел в пример дело бывшего начальника отдела предприятия "Крымэнерго", который получил более 7 лет лишения свободы за взяточничество.По его словам, также колоссальная работа ведется по очистке рядов правоохранительных структур, служб и ведомств. В целом, по словам Руднева, правоохранителям удалось составить портрет среднестатистического коррупционера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребленияВ Крыму чиновники обманули бюджет на "херсонских" сертификатахВ Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", коррупция
В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции

В Крыму и Севастополе за год возбудили 416 уголовных дел о коррупции

13:07 09.12.2024 (обновлено: 13:11 09.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев текущего года почти на 30% выросло число дел коррупционной направленности. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель руководителя Главного следственного управления по республике и городу Севастополю, полковник юстиции Евгений Руднев.
"По Крыму и Севастополю происходит рост, как и по всей стране. Я бы не сказал о том, что стало больше таких преступлений, просто стало больше так называемых "латентных преступлений". Мы возбудили 416 уголовных дел, это рост почти на 30%", - сказал Руднев.
По его данным, в суд направлено 247 коррупционных уголовных дел, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма ущерба по оконченным делам превысила 256 млн рублей. Также было возмещено более 225 млн рублей, арест наложен на сумму свыше 190 млн.
"В большинстве случаев нет потерпевших от коррупционных преступлений. Когда дается взятка - это всегда два человека, тот, кто дает, и тот кто берет", - отметил Руднев.
Он отметил, что почти 85% расследованных преступлений коррупционной направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Чаще всего факты взятки и мошенничества встречаются в тех сферах, где люди пользуются должностным положением: в образовании и науке, в здравоохранении, в жилищно-коммунальном хозяйстве и особенно - земельной сфере.
В качестве примера Руднев привел в пример дело бывшего начальника отдела предприятия "Крымэнерго", который получил более 7 лет лишения свободы за взяточничество.

"Яркий пример коррупционных преступлений – "Крымэнерго". К расследованиям подключались не только Следственный комитет, но и правоохранительные органы, также Антикоррупционный комитет принимал участие. Бывший руководитель "Крымэнерго" до сих пор в розыске, например. Привлечены к уголовной ответственности и другие лица", - отметил он.

По его словам, также колоссальная работа ведется по очистке рядов правоохранительных структур, служб и ведомств. В целом, по словам Руднева, правоохранителям удалось составить портрет среднестатистического коррупционера.

"Обсуждая эту проблематику, мы уже нарисовали портрет коррупционера. Учитывая, что у нас патриархальное общество и что мужчины себя больше проявляют, занимают высокие посты, то больше лиц, привлекаемых к уголовной ответственности – мужчины. Они имеют высшее образование, средний возраст, за 30 лет точно, все семейные", - уточнил Руднев.

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КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяГУП РК "Крымэнерго"Коррупция
 
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