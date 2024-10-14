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В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог
В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог
В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:03
2024-10-14T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при учете осужденному обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура республики.Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-директору МУПа грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении экс-главы поселка Кача. Бывший чиновник в нарушение закона лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией. Пользуясь полномочиями, он делал все возможное, чтобы муниципальные контракты заключались именно с его фирмой, а не с другими предпринимателями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободыВ Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
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РИА Новости Крым
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бахчисарай, бахчисарайский район, прокуратура республики крым, новости, новости крыма, закон и право
В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

Экс-главу МУПа в Крыму будут судить за подлог при учете осужденному обязательных работ

12:03 14.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при учете осужденному обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, 42-летняя женщина являлась директором районного МУПа, на котором предусмотрено отбывание наказания в виде обязательных работ. Руководитель не стала привлекать одного из осужденных мужчин к труду на предприятии, а просто внесла в табель учета отработанного им времени ложные сведения о выполнении обязательных работ.
При этом обвиняемая поручила осужденному убирать мусор и переносить стройматериалы на принадлежащем ей земельном участке.
Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-директору МУПа грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении экс-главы поселка Кача. Бывший чиновник в нарушение закона лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией. Пользуясь полномочиями, он делал все возможное, чтобы муниципальные контракты заключались именно с его фирмой, а не с другими предпринимателями.
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