https://crimea.ria.ru/20241014/v-krymu-eks-glavu-munitsipalnogo-predpriyatiya-budut-sudit-za-podlog-1141066276.html

В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог

В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T12:03

2024-10-14T12:03

2024-10-14T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при учете осужденному обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура республики.Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-директору МУПа грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении экс-главы поселка Кача. Бывший чиновник в нарушение закона лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией. Пользуясь полномочиями, он делал все возможное, чтобы муниципальные контракты заключались именно с его фирмой, а не с другими предпринимателями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободыВ Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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