В Крыму экс-главу муниципального предприятия будут судить за подлог
Экс-главу МУПа в Крыму будут судить за подлог при учете осужденному обязательных работ
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма бывший директор муниципального предприятия предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями при учете осужденному обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, 42-летняя женщина являлась директором районного МУПа, на котором предусмотрено отбывание наказания в виде обязательных работ. Руководитель не стала привлекать одного из осужденных мужчин к труду на предприятии, а просто внесла в табель учета отработанного им времени ложные сведения о выполнении обязательных работ.
При этом обвиняемая поручила осужденному убирать мусор и переносить стройматериалы на принадлежащем ей земельном участке.
Уголовное дело направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-директору МУПа грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе направили в суд уголовное дело в отношении экс-главы поселка Кача. Бывший чиновник в нарушение закона лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией. Пользуясь полномочиями, он делал все возможное, чтобы муниципальные контракты заключались именно с его фирмой, а не с другими предпринимателями.
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