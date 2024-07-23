https://crimea.ria.ru/20240723/neprikasaemykh-net-za-polgoda-v-krymu-vozbuzhdeno-276-del-o-korruptsii-1139082539.html

Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции

Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции

В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T18:53

2024-07-23T18:53

2024-07-23T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Были дела и в отношении лиц особого правового статуса. Например, в Кировском районе глава сельского поселения, превышая полномочия, незаконно освободила ряд осужденных от назначенных судом обязательных работ. А в Раздольненском районе глава поселения неправомерно передала в собственность третьим лицам два земельных участка общей стоимостью 2,5 миллиона рублей."Так что работа в этом направлении ведется активно", - подчеркнул глава СК по Крыму и Севастополю.Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублейЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентовПолучил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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