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Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T18:53
2024-07-23T18:53
2024-07-23T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первое полугодие 2024 года возбуждено более 270 уголовных дел о коррупции, в том числе в отношении чиновников разного уровня. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Были дела и в отношении лиц особого правового статуса. Например, в Кировском районе глава сельского поселения, превышая полномочия, незаконно освободила ряд осужденных от назначенных судом обязательных работ. А в Раздольненском районе глава поселения неправомерно передала в собственность третьим лицам два земельных участка общей стоимостью 2,5 миллиона рублей."Так что работа в этом направлении ведется активно", - подчеркнул глава СК по Крыму и Севастополю.Полное интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю читайте на сайте РИА Новости Крым 24 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублейЭкс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентовПолучил взятку в 1,7 млн: экс-чиновник Севастополя осужден на 8 лет
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владимир терентьев, крымский следком, новости крыма, крым, новости, закон и право, общество, коррупция, взятка
Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
В Крыму за полгода возбуждено 276 дел о коррупции
18:53 23.07.2024 (обновлено: 18:56 23.07.2024)