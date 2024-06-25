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Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей
Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей
Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан по обвинению в экономическом преступлении – он подозревается в нанесении ущерба государству на 48 млн... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан по обвинению в экономическом преступлении – он подозревается в нанесении ущерба государству на 48 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержанный уходил от налогов, сдавая в аренду помещения по заниженной цене.В результате ущерб государству превысил 48 миллионов рублей. Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции крымского МВД. В ходе обысков при поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы и другие доказательства по делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судУтратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд
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Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей

Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма обманул бюджет на 48 миллионов рублей - МВД

11:24 25.06.2024 (обновлено: 11:43 25.06.2024)
 
© МВД по Республике КрымДиректор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей
Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан по обвинению в экономическом преступлении – он подозревается в нанесении ущерба государству на 48 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержанный уходил от налогов, сдавая в аренду помещения по заниженной цене.
"Установлено, что директор курортного комплекса, действующий от имени ООО, имеющего признаки банкротства, сдал в аренду индивидуальным предпринимателям ресторан, СПА-комплекс, жилые помещения на заведомо невыгодных экономических условиях. Все это время шли минимальные налоговые отчисления", - сообщают правоохранители.
В результате ущерб государству превысил 48 миллионов рублей. Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции крымского МВД.
В ходе обысков при поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы и другие доказательства по делу.
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