https://crimea.ria.ru/20240625/direktor-otelya-v-krymu-obmanul-byudzhet-na-48-millionov-rubley-1138340306.html

Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей

Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей

Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан по обвинению в экономическом преступлении – он подозревается в нанесении ущерба государству на 48 млн... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T11:24

2024-06-25T11:24

2024-06-25T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Директор апарт-отеля на Южном берегу Крыма задержан по обвинению в экономическом преступлении – он подозревается в нанесении ущерба государству на 48 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, задержанный уходил от налогов, сдавая в аренду помещения по заниженной цене.В результате ущерб государству превысил 48 миллионов рублей. Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции крымского МВД. В ходе обысков при поддержке Росгвардии по местам жительства и работы подозреваемых обнаружены и изъяты печати аффилированных индивидуальных предпринимателей, документы и другие доказательства по делу.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судУтратила доверие: в Севастополе чиновница уволена после выделения землиОсвободила осужденных от работ за взятку: начальника ЖЭУ в Керчи ждет суд

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2024

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