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Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:31
2024-06-20T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю и республиканская прокуратура.В прокуратуре Крыма уточняют, что полученные документы злоумышленники представили должностным лицам республиканского Госкомитета по регистрации и кадастру. В результате, за ними было зарегистрировано право собственности на землю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде.На земельные участки наложен арест с целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
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крым, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, коррупция, суд, новости крыма, земля
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

Экс-главу районной администрации в Крыму ждет суд за мошенничество с землей у моря

15:31 20.06.2024 (обновлено: 15:50 20.06.2024)
 
© © Fotolia/ Piotr Marcinski Женщина в наручниках
Женщина в наручниках
© © Fotolia/ Piotr Marcinski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю и республиканская прокуратура.
"Установлено, что действующее должностное лицо подписала фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков, по которым два участка у моря площадью 9,2 и 1,38 Га стоимостью 2 млн 640 тыс. рублей, принадлежащих местному жителю и муниципалитету, были переоформлены на других лиц", - говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.
В прокуратуре Крыма уточняют, что полученные документы злоумышленники представили должностным лицам республиканского Госкомитета по регистрации и кадастру. В результате, за ними было зарегистрировано право собственности на землю.

"Обвиняемой вменяется превышение должностных полномочий, содействие в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы по предварительному сговору в особо крупном размере", - уточнили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде.
На земельные участки наложен арест с целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам.
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