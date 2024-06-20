https://crimea.ria.ru/20240620/otdala-chuzhuyu-zemlyu-za-26-milliona-eks-chinovnitsu-v-krymu-zhdet-sud-1138247305.html
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:31
2024-06-20T15:31
2024-06-20T15:50
крым
крымский следком
прокуратура республики крым
происшествия
мошенничество
коррупция
суд
новости крыма
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/07/1106690791_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d7997b4a1662b55000ac823043774b4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю и республиканская прокуратура.В прокуратуре Крыма уточняют, что полученные документы злоумышленники представили должностным лицам республиканского Госкомитета по регистрации и кадастру. В результате, за ними было зарегистрировано право собственности на землю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде.На земельные участки наложен арест с целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110669/07/1106690791_97:0:550:340_1920x0_80_0_0_d1a2e517e5fe62cf15bdf6f2272bc8b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, коррупция, суд, новости крыма, земля
Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
Экс-главу районной администрации в Крыму ждет суд за мошенничество с землей у моря
15:31 20.06.2024 (обновлено: 15:50 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю и республиканская прокуратура.
"Установлено, что действующее должностное лицо подписала фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков, по которым два участка у моря площадью 9,2 и 1,38 Га стоимостью 2 млн 640 тыс. рублей, принадлежащих местному жителю и муниципалитету, были переоформлены на других лиц", - говорится в сообщении Следкома Крыма и Севастополя.
В прокуратуре Крыма уточняют, что полученные документы злоумышленники представили должностным лицам республиканского Госкомитета по регистрации и кадастру. В результате, за ними было зарегистрировано право собственности на землю.
"Обвиняемой вменяется превышение должностных полномочий, содействие в мошенничестве с использованием служебного положения в составе группы по предварительному сговору в особо крупном размере", - уточнили в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде.
На земельные участки наложен арест с целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам.
Читайте также на РИА Новости Крым: