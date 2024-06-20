https://crimea.ria.ru/20240620/otdala-chuzhuyu-zemlyu-za-26-milliona-eks-chinovnitsu-v-krymu-zhdet-sud-1138247305.html

Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T15:31

2024-06-20T15:31

2024-06-20T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Бывшая глава администрации Межводненского сельсовета в Крыму пойдет под суд за мошенничество с земельными участками у моря. Об этом сообщают Главное следственное управление следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю и республиканская прокуратура.В прокуратуре Крыма уточняют, что полученные документы злоумышленники представили должностным лицам республиканского Госкомитета по регистрации и кадастру. В результате, за ними было зарегистрировано право собственности на землю.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении трех лиц, незаконно оформивших на себя участки, рассматривается в суде.На земельные участки наложен арест с целью возмещения ущерба и возврата земель собственникам.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Крыму обвиняется в незаконном переоформлении земли у моряДело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в судВ Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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