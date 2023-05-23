Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд
В Крыму экс-работники Госкомрегистра ответят за мошенничество с участками на 63 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками стоимостью 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей региона. Они обвиняются в совершении мошенничества и покушении на мошенничество", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, обвиняемые организовали схему хищения земельных участков путем незаконного оформления права собственности на подставных лиц. В преступный сговор заведующий Бахчисарайским районным отделом Госкомрегистра и начальник архивного отдела администрации Бахчисарайского района вступили в 2015 году. К "делу" они привлекли бывших и действующих подчиненных. За несколько лет преступной группе удалось заполучить 83 участка общей стоимостью более 63 млн рублей.
"В период 2016 по 2018 годы при регистрации права собственности на аффилированных лиц из собственности муниципалитетов Бахчисарайского района выбыло более 80 участков кадастровой стоимостью свыше 63 млн рублей. Еще на один участок злоумышленники покушались, однако их преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ и МВД", - проинформировали в Крымском управлении Следкома России.
В ходе следствия на указанные земельные участки и имущество фигурантов наложен арест. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.
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