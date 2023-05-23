https://crimea.ria.ru/20230523/delo-o-moshennichestve-s-zemley-v-krymu-na-63-mln-rubley-ushlo-v-sud-1128900863.html

Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд

Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Дело о мошенничестве с землей в Крыму на 63 млн рублей ушло в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками стоимостью 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T12:02

2023-05-23T12:02

2023-05-23T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками стоимостью 63 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным следствия, обвиняемые организовали схему хищения земельных участков путем незаконного оформления права собственности на подставных лиц. В преступный сговор заведующий Бахчисарайским районным отделом Госкомрегистра и начальник архивного отдела администрации Бахчисарайского района вступили в 2015 году. К "делу" они привлекли бывших и действующих подчиненных. За несколько лет преступной группе удалось заполучить 83 участка общей стоимостью более 63 млн рублей.В ходе следствия на указанные земельные участки и имущество фигурантов наложен арест. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмыВ Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублейНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма

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