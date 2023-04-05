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Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
В Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T18:21
2023-04-05T18:21
2023-04-05T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми.По данным МВД, 47-летний житель Алушты в прошлом уже был судим за аналогичное преступление. Через соцсети к злоумышленнику обращались граждане, имеющие справку о наличии льгот. Подозреваемый сообщал, что им положен льготный участок, и за вознаграждение предлагал помощь в оформлении документов.Завершая сделку, мошенник предоставлял клиентам поддельные распоряжения и вымышленные кадастровые номера. Потерпевшие со временем получали уведомление из Росреестра о том, что таких кадастровых номеров не существует, и только после этого понимали, что стали жертвами преступных действий.За это время злоумышленник успел покинуть территорию Ялты вместе с похищенными средствами в размере 3,5 млн рублей. Он был задержан в Севастополе, полицейские установили его причастность к девяти фактам мошенничества. В ходе обыска у него изъята указанная сумма в рублях и иностранной валюте. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о крупной афере с недвижимостью в Севастополе, где лжезастройщик продал несуществующих квартир на сумму 45 млн рублей. Чтобы все выглядело убедительно, он даже начал строительные работы на пяти земельных участках, к которым имел доступ. Еще один "бизнесмен" брал с пенсионеров деньги за новые окна, которые не собирался устанавливать.Читайте также на РИА Новости Крым:Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млнВ Севастополе аферист "кидал" пенсионеров с установкой оконВ Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Мошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
Мошенник из Ялты за деньги "помогал" жертвам оформлять недвижимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми.
По данным МВД, 47-летний житель Алушты в прошлом уже был судим за аналогичное преступление. Через соцсети к злоумышленнику обращались граждане, имеющие справку о наличии льгот. Подозреваемый сообщал, что им положен льготный участок, и за вознаграждение предлагал помощь в оформлении документов.
"На заманчивое предложение откликнулись несколько жителей Симферопольского района, а также Ялты, - сообщает пресс-служба ведомства. - Потерпевшие отправляли через мессенджер злоумышленнику фотографии документов, якобы необходимых для оформления права собственности. Для некоторых граждан подозреваемый организовывал демонстрацию земельных участков, наугад выбирая местность без построек в районе г. Алупка, которая могла сойти за выделенную государством".
Завершая сделку, мошенник предоставлял клиентам поддельные распоряжения и вымышленные кадастровые номера. Потерпевшие со временем получали уведомление из Росреестра о том, что таких кадастровых номеров не существует, и только после этого понимали, что стали жертвами преступных действий.
За это время злоумышленник успел покинуть территорию Ялты вместе с похищенными средствами в размере 3,5 млн рублей. Он был задержан в Севастополе, полицейские установили его причастность к девяти фактам мошенничества. В ходе обыска у него изъята указанная сумма в рублях и иностранной валюте. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о крупной афере с недвижимостью в Севастополе, где лжезастройщик продал несуществующих квартир
на сумму 45 млн рублей. Чтобы все выглядело убедительно, он даже начал строительные работы на пяти земельных участках, к которым имел доступ. Еще один "бизнесмен" брал с пенсионеров деньги за новые окна
, которые не собирался устанавливать.
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