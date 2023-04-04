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В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир
В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир - РИА Новости Крым, 04.04.2023
В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир
В Севастополе будут судить мошенника-"застройщика", по преступной схеме похитившего более 45 миллионов рублей граждан — жителей разных регионов России. Об этом... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:28
2023-04-04T12:28
происшествия
севастополь
крым
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить мошенника-"застройщика", по преступной схеме похитившего более 45 миллионов рублей граждан — жителей разных регионов России. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Фигурантом дела стал севастополец 1980 года рождения. Разработав преступную схему, мужчина предлагал гражданам покупку квартир в якобы строящихся домах.Чтобы все выглядело убедительно, он начал строительные работы на пяти земельных участках, к которым имел доступ. Были в наличии и эскизные проекты, и поэтажные планы многоквартирных домов, которые якобы здесь должны были появиться.В городе злоумышленник арендовал четыре офисных помещения, подобрал персонал из риелторов, юристов, делопроизводителей и специалиста по рекламе. Свою деятельность как застройщика он рекламировал на билбордах, в СМИ и соответствующих площадках в Интернете. Потенциальным жертвам обмана в объявлениях предлагались квартиры "по низкой цене в строящихся домах".С января 2017 года по февраль 2021 года делец привлек в качестве покупателей 43 человека. Среди них – жители не только Севастополя и Крыма, но и Краснодара, Казани, Астрахани, Владивостока, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей.В действительности завершать строительство мошенник не собирался. Земельные участки, на которых он якобы возводил дома, предназначены для садоводства либо индивидуального жилищного строительства – строительство МКД здесь запрещено.Материалы уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размере с обвинительным заключением прокуратуры направлены в Ленинский районный суд Севастополя. На счета, земельные участки, нежилые здания и сооружения и прочее имущество обвиняемого на общую сумму около 25 млн рублей наложен арест.В отношении этого же человека районный суд сейчас рассматривает еще одно уголовное дело о совершении точно таких же преступлений против других девяти граждан. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок При строительстве ЖК в Краснодаре украли более 375 млн: приговор суда
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь, крым, прокуратура города севастополя, новости, новости крыма
В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир

В Севастополе осудят лжезастройщика за хищение 45 млн на "продаже" квартир в новостройках

12:28 04.04.2023
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить мошенника-"застройщика", по преступной схеме похитившего более 45 миллионов рублей граждан — жителей разных регионов России. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
Фигурантом дела стал севастополец 1980 года рождения. Разработав преступную схему, мужчина предлагал гражданам покупку квартир в якобы строящихся домах.
Чтобы все выглядело убедительно, он начал строительные работы на пяти земельных участках, к которым имел доступ. Были в наличии и эскизные проекты, и поэтажные планы многоквартирных домов, которые якобы здесь должны были появиться.
В городе злоумышленник арендовал четыре офисных помещения, подобрал персонал из риелторов, юристов, делопроизводителей и специалиста по рекламе. Свою деятельность как застройщика он рекламировал на билбордах, в СМИ и соответствующих площадках в Интернете. Потенциальным жертвам обмана в объявлениях предлагались квартиры "по низкой цене в строящихся домах".
С января 2017 года по февраль 2021 года делец привлек в качестве покупателей 43 человека. Среди них – жители не только Севастополя и Крыма, но и Краснодара, Казани, Астрахани, Владивостока, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей.
"Под предлогом приобретения ими квартир он заключал с потерпевшими предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов получил от них денежные средства на общую сумму свыше 45 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.
В действительности завершать строительство мошенник не собирался. Земельные участки, на которых он якобы возводил дома, предназначены для садоводства либо индивидуального жилищного строительства – строительство МКД здесь запрещено.
Материалы уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном и особо крупном размере с обвинительным заключением прокуратуры направлены в Ленинский районный суд Севастополя. На счета, земельные участки, нежилые здания и сооружения и прочее имущество обвиняемого на общую сумму около 25 млн рублей наложен арест.
В отношении этого же человека районный суд сейчас рассматривает еще одно уголовное дело о совершении точно таких же преступлений против других девяти граждан.
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