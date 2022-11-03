https://crimea.ria.ru/20221103/v-sevastopole-osudyat-eks-politseyskikh-za-moshennichestvo-s-zhilem-1125227840.html

В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем

В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем

Участников организованной группы, включая ее организаторов – двоих полицейских, осудят за мошенничество с целью похищения жилья одиноких пожилых граждан. Об... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T18:27

2022-11-03T18:27

2022-11-03T18:15

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Участников организованной группы, включая ее организаторов – двоих полицейских, осудят за мошенничество с целью похищения жилья одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 1951 г. р. и двоих мужчин 1984 и 1988 г. р., один из которых на момент совершения преступления занимал должность инспектора ППС, а другой был участковым уполномоченным ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя."Целью их деятельности являлось хищение недвижимости одиноких престарелых граждан и лиц, страдающих психическими заболеваниями. Группа состояла из четырех человек. В общей сложности от их действий пострадали пять граждан", – сообщили в прокуратуре.Аналогичным образом были похищены еще две квартиры и земельный участок у двух других стариков. На этот раз их недвижимость перешла в собственность родственниц организаторов группы. Преступный замысел в отношении еще двоих людей им не удалось довести до конца.Общая стоимость имущества, которым завладели злоумышленники, превысила 14,5 млн рублей.Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю и севастопольские оперативники. В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество, уточнили в ведомстве.Все материалы дела переданы в Ленинский районный суд Севастополя. В тот же суд ранее было направлено уголовное дело в отношении еще одного, четвертого участника данной преступной группы.

https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право