https://crimea.ria.ru/20221103/v-sevastopole-osudyat-eks-politseyskikh-za-moshennichestvo-s-zhilem-1125227840.html
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
Участников организованной группы, включая ее организаторов – двоих полицейских, осудят за мошенничество с целью похищения жилья одиноких пожилых граждан. Об... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T18:27
2022-11-03T18:27
2022-11-03T18:15
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Участников организованной группы, включая ее организаторов – двоих полицейских, осудят за мошенничество с целью похищения жилья одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 1951 г. р. и двоих мужчин 1984 и 1988 г. р., один из которых на момент совершения преступления занимал должность инспектора ППС, а другой был участковым уполномоченным ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя."Целью их деятельности являлось хищение недвижимости одиноких престарелых граждан и лиц, страдающих психическими заболеваниями. Группа состояла из четырех человек. В общей сложности от их действий пострадали пять граждан", – сообщили в прокуратуре.Аналогичным образом были похищены еще две квартиры и земельный участок у двух других стариков. На этот раз их недвижимость перешла в собственность родственниц организаторов группы. Преступный замысел в отношении еще двоих людей им не удалось довести до конца.Общая стоимость имущества, которым завладели злоумышленники, превысила 14,5 млн рублей.Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю и севастопольские оперативники. В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество, уточнили в ведомстве.Все материалы дела переданы в Ленинский районный суд Севастополя. В тот же суд ранее было направлено уголовное дело в отношении еще одного, четвертого участника данной преступной группы.
https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем одиноких стариков
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Участников организованной группы, включая ее организаторов – двоих полицейских, осудят за мошенничество с целью похищения жилья одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 1951 г. р. и двоих мужчин 1984 и 1988 г. р., один из которых на момент совершения преступления занимал должность инспектора ППС, а другой был участковым уполномоченным ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя.
"Целью их деятельности являлось хищение недвижимости одиноких престарелых граждан и лиц, страдающих психическими заболеваниями. Группа состояла из четырех человек. В общей сложности от их действий пострадали пять граждан", – сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, организованная группа действовала в 2019 – 2020 годах. За это время злоумышленники обманным путем убедили одного местного жителя выдать доверенность на право управления и распоряжения всем его имуществом, "после чего оформили право собственности на две его квартиры на одного из членов преступной группы".
Аналогичным образом были похищены еще две квартиры и земельный участок у двух других стариков. На этот раз их недвижимость перешла в собственность родственниц организаторов группы. Преступный замысел в отношении еще двоих людей им не удалось довести до конца.
Общая стоимость имущества, которым завладели злоумышленники, превысила 14,5 млн рублей.
Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю и севастопольские оперативники. В зависимости от роли и степени участия фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество, уточнили в ведомстве.
Все материалы дела переданы в Ленинский районный суд Севастополя. В тот же суд ранее было направлено уголовное дело в отношении еще одного, четвертого участника данной преступной группы.