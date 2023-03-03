https://crimea.ria.ru/20230303/dom-ne-prodan-i-dengi-pokhischeny-rieltor-v-krymu-poluchila-srok---1127333062.html
Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
Керченский риелтор получила условный срок за присвоение залоговых денежных средств при сопровождении сделки купли-продажи дома. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T16:50
2023-03-03T16:50
2023-03-03T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Керченский риелтор получила условный срок за присвоение залоговых денежных средств при сопровождении сделки купли-продажи дома. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. "Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 55-летняя жительницы Керчи сопровождала сделку купли-продажи дома в качестве риелтора. При подписании договора залога она взяла у продавца 600 тысяч рублей якобы на хранение в банковской ячейке, но в дальнейшем деньги не вернула и не завершила сделку. С учетом смягчающих обстоятельств Керченский городской суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. По решению суда с осужденной взыскали причиненный преступлением ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам Более 18 млн рублей похитили мошенники у крымчан за неделю
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прокуратура республики крым, крым, керчь, новости крыма, приговор, закон и право, общество
Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
Крымский риелтор получила год условно за хищение залога
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Керченский риелтор получила условный срок за присвоение залоговых денежных средств при сопровождении сделки купли-продажи дома. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
55-летняя жительницы Керчи сопровождала сделку купли-продажи дома в качестве риелтора. При подписании договора залога она взяла у продавца 600 тысяч рублей якобы на хранение в банковской ячейке, но в дальнейшем деньги не вернула и не завершила сделку.
С учетом смягчающих обстоятельств Керченский городской суд приговорил женщину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
По решению суда с осужденной взыскали причиненный преступлением ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
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