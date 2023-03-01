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Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
49-летний житель Советского района Крыма приговорен к принудительным работам за миллионный долг по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери, сообщает... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T14:35
2023-03-01T14:35
2023-03-01T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 49-летний житель Советского района Крыма приговорен к принудительным работам за миллионный долг по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание ребенка без уважительных причин. Суд приговорил его к девяти месяцам принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее 39-летняя жительница Джанкойского района приговорена судом к исправительным работам за полумиллионный долг по алиментам. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка проведет пять месяцев в колонии за неуплату алиментовВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без едыМать бросила ребенка без одежды на полу и лишилась родительских прав
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новости крыма, крым, закон и право, алименты, прокуратура республики крым, общество
Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
Прокуратура: житель Крыма пойдет на принудительные работы за неуплату алиментов