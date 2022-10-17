https://crimea.ria.ru/20221017/krymchanka-brosila-rebenka-bez-odezhdy-na-polu-i-lishilas-prav-na-nego-1124925804.html

Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него

Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него

18-летняя жительница села Советского, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав, при этом будет платить алименты на его содержание,... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T11:49

2022-10-17T11:49

2022-10-17T11:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. 18-летняя жительница села Советского, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав, при этом будет платить алименты на его содержание, сообщает пресс-служба Советского районного суда.Ранее сообщалось, что в марте 2022 года обвиняемая оставила своего 8-месячного сына дома, лежащим без одежды на полу. Пока женщина отсутствовала на протяжении более часа, ребенка укусила находящаяся там собака. Кроме того, малолетний получил общее переохлаждение организма, в связи с чем находился на лечении в детской клинической больнице.Как уточнили в пресс-службе суда, младенца спасли соседи, которые услышали детский плач и вызвали скорую. По словам свидетелей, мальчик долго не ел и подвергался переохлаждению. По данному факту возбудили уголовное дело. Младенца после лечения перевели в дом ребенка, где мать обязана была его навещать и принимать участие в его воспитании, но ни разу в учреждении не появилась, не оказывала ребенку материальной и любой другой поддержки.По результатам рассмотрения прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.

https://crimea.ria.ru/20221017/zhitelya-kryma-otpravili-v-koloniyu-na-13-let-za-nasilie-nad-maloletney-1124918572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, общество