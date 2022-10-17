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Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него
Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него
18-летняя жительница села Советского, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав, при этом будет платить алименты на его содержание,... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T11:49
2022-10-17T11:49
крым
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. 18-летняя жительница села Советского, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав, при этом будет платить алименты на его содержание, сообщает пресс-служба Советского районного суда.Ранее сообщалось, что в марте 2022 года обвиняемая оставила своего 8-месячного сына дома, лежащим без одежды на полу. Пока женщина отсутствовала на протяжении более часа, ребенка укусила находящаяся там собака. Кроме того, малолетний получил общее переохлаждение организма, в связи с чем находился на лечении в детской клинической больнице.Как уточнили в пресс-службе суда, младенца спасли соседи, которые услышали детский плач и вызвали скорую. По словам свидетелей, мальчик долго не ел и подвергался переохлаждению. По данному факту возбудили уголовное дело. Младенца после лечения перевели в дом ребенка, где мать обязана была его навещать и принимать участие в его воспитании, но ни разу в учреждении не появилась, не оказывала ребенку материальной и любой другой поддержки.По результатам рассмотрения прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.
https://crimea.ria.ru/20221017/zhitelya-kryma-otpravili-v-koloniyu-na-13-let-za-nasilie-nad-maloletney-1124918572.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, общество
Крымчанка бросила ребенка без одежды на полу и лишилась прав на него

Крымчана, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав

11:49 17.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. 18-летняя жительница села Советского, которая бросила младенца без одежды на полу, лишена родительских прав, при этом будет платить алименты на его содержание, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Ранее сообщалось, что в марте 2022 года обвиняемая оставила своего 8-месячного сына дома, лежащим без одежды на полу. Пока женщина отсутствовала на протяжении более часа, ребенка укусила находящаяся там собака. Кроме того, малолетний получил общее переохлаждение организма, в связи с чем находился на лечении в детской клинической больнице.
Как уточнили в пресс-службе суда, младенца спасли соседи, которые услышали детский плач и вызвали скорую. По словам свидетелей, мальчик долго не ел и подвергался переохлаждению. По данному факту возбудили уголовное дело. Младенца после лечения перевели в дом ребенка, где мать обязана была его навещать и принимать участие в его воспитании, но ни разу в учреждении не появилась, не оказывала ребенку материальной и любой другой поддержки.
"В настоящее время ребенок проживает с опекуном, который уделяет много внимания полноценному развитию мальчика, заботится о его здоровье. Скрывавшаяся от уголовной ответственности нерадивая мать была объявлена в розыск, найдена и доставлена в судебное заседание, где не согласилась с исковыми требованиями о лишении ее родительских прав, поскольку данное обстоятельство лишает ее возможности получения пособий на ребенка", - уточнили в пресс-службе суда.
По результатам рассмотрения прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.
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