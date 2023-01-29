https://crimea.ria.ru/20230129/v-sevastopole-pyuschaya-mat-ostavlyala-malenkogo-syna-bez-edy-1126649044.html

В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды - РИА Новости Крым, 29.01.2023

В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

В Севастополе правоохранители изъяли ребенка у матери из-за ненадлежащего ухода за мальчиком. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T15:37

2023-01-29T15:37

2023-01-29T15:34

севастополь

общество

закон и право

дети

умвд россии по севастополю

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли ребенка у матери из-за ненадлежащего ухода за мальчиком. Об этом сообщили в УМВД по региону.По данным правоохранителей, неблагополучная семья была выявлена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. 35-летняя женщина регулярно злоупотребляла спиртным и оставляла малыша без еды, присмотра и надлежащего ухода. В ходе процессуальной проверки прокуратура возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Сейчас решается вопрос об ограничении родительских прав. Следствие продолжается. Матери мальчика может грозить до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать не платила алименты своим пятерым детям – приговор судаВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаИзбил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, закон и право, дети, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым