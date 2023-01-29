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В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды - РИА Новости Крым, 29.01.2023
В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
В Севастополе правоохранители изъяли ребенка у матери из-за ненадлежащего ухода за мальчиком. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T15:37
2023-01-29T15:37
2023-01-29T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли ребенка у матери из-за ненадлежащего ухода за мальчиком. Об этом сообщили в УМВД по региону.По данным правоохранителей, неблагополучная семья была выявлена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. 35-летняя женщина регулярно злоупотребляла спиртным и оставляла малыша без еды, присмотра и надлежащего ухода. В ходе процессуальной проверки прокуратура возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Сейчас решается вопрос об ограничении родительских прав. Следствие продолжается. Матери мальчика может грозить до трех лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать не платила алименты своим пятерым детям – приговор судаВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаИзбил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
В Севастополе у пьющей матери забрали сына