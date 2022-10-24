https://crimea.ria.ru/20221024/v-yalte-roditeli-pelenali-mladentsa-na-betonnykh-stupenyakh--nachata-proverka-1125056943.html

В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверка

В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверка - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверка

Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка в Ялте. Речь идет об инциденте, который произошел рядом с остановкой "Дружба" в... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T14:31

2022-10-24T14:31

2022-10-24T14:39

ялта

происшествия

общество

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту нарушения прав малолетнего ребенка в Ялте. Речь идет об инциденте, который произошел рядом с остановкой "Дружба" в Массандре. Неравнодушные горожане выложили в соцсети фото и видео, как выпившие родители пеленали младенца прямо на бетонной лестнице. В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора >>Как сообщила РИА Новости Крым мэр Ялты Янина Павленко, ребенку нет и месяца. Личности родителей установлены, в семье побывали представители опеки и правоохранители. К делу подключилась республиканская прокуратура.По ее словам, супругам выписаны протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При необходимости вопрос будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших решений, подытожила глава города.Прокуратура Республики Крым организовала проверку по факту возможных нарушений прав малолетнего ребенка. Ведомство даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики. Ход и результаты проведения проверки взяты на контроль в прокуратуре Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220921/zaveduyuschuyu-detsada-v-sevastopole-obvinili-v-khalatnosti-1124572649.html

ялта

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ялта, происшествия, общество, янина павленко