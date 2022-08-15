https://crimea.ria.ru/20220815/v-tts-simferopolya-3-letniy-rebenok-upal-s-eskalatora-1124166532.html

В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора

В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора

Ребенок получил травму головы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, по факту происшествия правоохранители начали проверку. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

2022-08-15T12:46

происшествия

симферополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травму головы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, по факту происшествия правоохранители начали проверку.ЧП произошло 13 августа. Жительница Симферополя с сыновьями в возрасте 9 лет и 3,5 лет совершали покупки в торговом центре. В какой-то момент младший сын выскочил из магазина и решил поиграть возле эскалатора.Ребенка оперативно доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователи проводят проверку на предмет наличия признаков преступления ч.2 ст. 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему". Ход проведения проверки поставлен республиканской проверкой на контроль."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителем обязанностей по воспитанию детей", - заключили в прокуратуре Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220718/muzhchina-i-rebenok-sorvalis-s-gornoy-tropy-v-yalte-1123878970.html

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура республики крым