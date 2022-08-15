Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/v-tts-simferopolya-3-letniy-rebenok-upal-s-eskalatora-1124166532.html
В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора
В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора
Ребенок получил травму головы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, по факту происшествия правоохранители начали проверку. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T12:46
2022-08-15T12:46
происшествия
симферополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8411ad7e511594b63732be6ce438453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травму головы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, по факту происшествия правоохранители начали проверку.ЧП произошло 13 августа. Жительница Симферополя с сыновьями в возрасте 9 лет и 3,5 лет совершали покупки в торговом центре. В какой-то момент младший сын выскочил из магазина и решил поиграть возле эскалатора.Ребенка оперативно доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователи проводят проверку на предмет наличия признаков преступления ч.2 ст. 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему". Ход проведения проверки поставлен республиканской проверкой на контроль."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителем обязанностей по воспитанию детей", - заключили в прокуратуре Крыма.
https://crimea.ria.ru/20220718/muzhchina-i-rebenok-sorvalis-s-gornoy-tropy-v-yalte-1123878970.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/40/1118054024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7044d24ef33693268b1c911e4966e175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура республики крым
В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора

В торговом центре Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора, он в больнице

12:46 15.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийЭскалатор
Эскалатор - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травму головы при падении с эскалатора в одном из торговых центров Симферополя, по факту происшествия правоохранители начали проверку.
ЧП произошло 13 августа. Жительница Симферополя с сыновьями в возрасте 9 лет и 3,5 лет совершали покупки в торговом центре. В какой-то момент младший сын выскочил из магазина и решил поиграть возле эскалатора.
"Когда женщина отвлеклась, ребенок выбежал из отдела магазина и начал играть на площадке эскалатора. В какой-то момент мальчик оказался на подвижной части эскалатора, куда его затянуло поручнем, и он через него упал на первый этаж", - рассказали в крымском управлении Следкома.
Ребенка оперативно доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время он госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи проводят проверку на предмет наличия признаков преступления ч.2 ст. 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему". Ход проведения проверки поставлен республиканской проверкой на контроль.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителем обязанностей по воспитанию детей", - заключили в прокуратуре Крыма.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 11:39
Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте
 
ПроисшествияСимферопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Прокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
13:32Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма
13:26Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом
13:17Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
13:02Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии
12:55Препарат для лечения COVID "Мир 19" может выйти на рынок в конце августа
12:46В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора
12:37В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
12:36Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
12:14Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
11:58В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
11:49Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
11:46Приграничные школы в Белгородской области переходят на удаленку
11:31Ждать ли попытки ВСУ ударить по Крымскому мосту – мнение
11:17Угрожал жене и бил детей: крымчанин предстанет перед судом
10:47COVID-19 Крыму и Севастополе: почти 400 заболевших
10:40Крым занял 69 место в рейтинге регионов РФ по аварийности на дорогах
10:24В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
10:19Минобороны показало боевую работу "Искандеров" на Украине – видео
10:13Под Саками МЧС будет уничтожать взрывоопасные предметы
Лента новостейМолния