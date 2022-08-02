https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку,... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
крым
происшествия
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в присутствии супруги в воспитательных целях нанес 8-летнему мальчику удары руками и ногами."Пострадавшему был причинен комплекс травм, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, переломы таза, в результате получения которых он впал в кому", – говорится в сообщении.Диспетчеру скорой помощи и прибывшим на место медикам мать ребенка сообщила ложные сведения, сказав, что сын упал с лестницы. Однако медицинская экспертиза подтвердила умышленный характер нанесенных мальчику травм."Недостоверные сведения об обстоятельствах преступления женщина подтверждала и на стадии следствия, в связи с чем в отношении нее было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступлении, которое сейчас рассматривается судом", – сообщили в ведомстве.В настоящее время мальчик живет у родного отца и проходит реабилитацию. В отношении матери рассматривается вопрос об ограничении или лишении ее родительских прав.Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.
https://crimea.ria.ru/20220621/v-krymu-zhenschina-izbila-do-smerti-tyazhelobolnogo-malchika-1123602039.html
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, крымский следком
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
СК: житель Армянска пойдет под суд за избиение 8-летнего пасынка до комы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в присутствии супруги в воспитательных целях нанес 8-летнему мальчику удары руками и ногами.
"Пострадавшему был причинен комплекс травм, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, переломы таза, в результате получения которых он впал в кому", – говорится в сообщении.
Диспетчеру скорой помощи и прибывшим на место медикам мать ребенка сообщила ложные сведения, сказав, что сын упал с лестницы. Однако медицинская экспертиза подтвердила умышленный характер нанесенных мальчику травм.
"Недостоверные сведения об обстоятельствах преступления женщина подтверждала и на стадии следствия, в связи с чем в отношении нее было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступлении, которое сейчас рассматривается судом", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время мальчик живет у родного отца и проходит реабилитацию. В отношении матери рассматривается вопрос об ограничении или лишении ее родительских прав.
Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью
своей сожительницы на протяжении нескольких лет.