Рейтинг@Mail.ru
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220802/izbil-do-komy-krymchanin-poydet-pod-sud-za-istyazanie-8-letnego-pasynka-1124039168.html
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку,... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:45
2022-08-02T16:45
крым
происшествия
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0a/1120822654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11fa58aa3d85341b99f440e37ab59c86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в присутствии супруги в воспитательных целях нанес 8-летнему мальчику удары руками и ногами."Пострадавшему был причинен комплекс травм, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, переломы таза, в результате получения которых он впал в кому", – говорится в сообщении.Диспетчеру скорой помощи и прибывшим на место медикам мать ребенка сообщила ложные сведения, сказав, что сын упал с лестницы. Однако медицинская экспертиза подтвердила умышленный характер нанесенных мальчику травм."Недостоверные сведения об обстоятельствах преступления женщина подтверждала и на стадии следствия, в связи с чем в отношении нее было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступлении, которое сейчас рассматривается судом", – сообщили в ведомстве.В настоящее время мальчик живет у родного отца и проходит реабилитацию. В отношении матери рассматривается вопрос об ограничении или лишении ее родительских прав.Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.
https://crimea.ria.ru/20220621/v-krymu-zhenschina-izbila-do-smerti-tyazhelobolnogo-malchika-1123602039.html
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-izbil-i-pytalsya-dushit-chuzhogo-rebenka-iz-za-detskogo-spora-1124016229.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0a/1120822654_172:0:1875:1277_1920x0_80_0_0_11b946486943affc78dedde0ff46f8c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, крымский следком
Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка

СК: житель Армянска пойдет под суд за избиение 8-летнего пасынка до комы

16:45 02.08.2022
 
© geralt-9301/pixabayПедофил
Педофил
© geralt-9301/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Армянска. Его обвиняют в умышленном нанесении побоев восьмилетнему пасынку, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
Установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в присутствии супруги в воспитательных целях нанес 8-летнему мальчику удары руками и ногами.
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 10:18
В Крыму няня избила до смерти тяжелобольного мальчика
"Пострадавшему был причинен комплекс травм, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, переломы таза, в результате получения которых он впал в кому", – говорится в сообщении.
Диспетчеру скорой помощи и прибывшим на место медикам мать ребенка сообщила ложные сведения, сказав, что сын упал с лестницы. Однако медицинская экспертиза подтвердила умышленный характер нанесенных мальчику травм.
"Недостоверные сведения об обстоятельствах преступления женщина подтверждала и на стадии следствия, в связи с чем в отношении нее было возбуждено и расследовалось уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступлении, которое сейчас рассматривается судом", – сообщили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 17:28
Мужчина избил и пытался душить чужого ребенка из-за детского спора
В настоящее время мальчик живет у родного отца и проходит реабилитацию. В отношении матери рассматривается вопрос об ограничении или лишении ее родительских прав.
Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет.
 
КрымПроисшествияКрымский Следком
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
17:43В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС
17:29Прыжки со скалы Дива: Симеиз примет чемпионат по хайдайвингу
17:17Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
17:02Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян
16:45Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
16:34Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
16:23Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
16:10Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте
15:46Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму
15:30Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
15:26В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град
15:19ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
15:14Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора
14:47Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине — Минобороны
14:38Возможный визит Пелоси на Тайвань является новой провокацией США – МИД
14:05"Азов"* признан террористической организацией в РФ — Верховный суд
13:50В МИД предостерегли США от признания РФ "спонсором терроризма"
13:47Германия вводит мораторий для беженцев из Украины – СМИ
13:37У пассажира автобуса Херсон – Симферополь нашли гранату
Лента новостейМолния