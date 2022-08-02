https://crimea.ria.ru/20220802/krymchanin-shest-let-nasiloval-nesovershennoletnyuyu-doch-svoey-sozhitelnitsy-1124032967.html

Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T11:14

2022-08-02T11:14

2022-08-02T11:14

происшествия

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за насилие над малолетней дочерью своей сожительницы на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным следствия, с октября 2016 по август 2021 года злоумышленник совершил 54 эпизода насильственных действий против ребенка. Под угрозами со стороны подсудимого девочка долгое время не решалась сообщить о противоправных действиях последнего. В Крымском Следкоме добавили, что на момент совершения первого эпизода девочке исполнилось 11 лет."Всего, как установило следствие, с октября 2016 по август 2021 года злоумышленником было совершено 54 эпизода насильственных действий против ребенка. Длительное время пострадавшая находилась в запуганном состоянии, пока не осмелилась рассказать об ужасных фактах однокласснице, у которой мама работала в правоохранительных органах", - сказано в сообщении.Мужчина признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и применении насилия к потерпевшей."Житель района вину в совершенных преступлениях не признал, вместе с тем суд по результатам анализа представленных стороной обвинения доказательств приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 7 месяцев", - уточнили в прокуратуре.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, находившийся более семи лет в федеральном розыске крымчанин, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки с особенностями здоровья, был задержан силовиками и ожидает суда.

https://crimea.ria.ru/20210806/Krymchanin-poluchil-20-let-tyurmy-za-gody-izdevatelstv-nad-padcheritsey-1119880628.html

https://crimea.ria.ru/20210331/Krymchanka-s-priyatelem-retsidivistom-nasilovala-sobstvennuyu-doch-1119418992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, прокуратура республики крым, крымский следком