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В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн
В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн
В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере будут судить местного жителя, который годами представлялся застройщиком, успев заработать на доверчивых... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T16:49
2022-08-26T16:49
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере будут судить местного жителя, который годами представлялся застройщиком, успев заработать на доверчивых покупателях квартир почти 9 млн рублей. Подробности истории раскрыли в пресс-службе прокуратуры города.Как установило следствие, мужчина действовал по преступной схеме почти четыре года: с января 2017 года по февраль 2021 года. За это время ему удалось обмануть девятерых человек – жителей Севастополя и Крыма.Доверие к себе мошеннику удалось заработать благодаря тщательной подготовке. Имея доступ к трем земельным участкам, не являвшимся его собственностью, он развернул здесь настоящую стройку. Своим клиентам он демонстрировал эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов, которые якобы намеревался возвести.Были у него даже "офисы компании", укомплектованные не только мебелью и техникой, но целым штатом необходимого в деле персонала: риелторами, юристами, специалистами по рекламе и делопроизводителями.Больше того, реклама деятельности мошенника годами размещалась на билбордах, досках объявлений в сети и даже в СМИ. Удочкой для доверчивых покупателей стало предложение "о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах".Как выяснилось, строить дома он не собирался, как и возвращать деньги."Земельные участки, на которых он якобы возводил объекты недвижимости, предназначены для садоводства либо индивидуального жилищного строительства – возведение многоквартирных домов на них запрещено", – уточнили в ведомстве.Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже в суде. Также в суде гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного им материального ущерба. На денежные средства, здания, сооружения, земельные участки и прочее имущество обвиняемого на общую сумму около 25 млн рублей наложен арест.Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в ФСБ сообщили о задержании главного бухгалтера КЖД, которая одозревается в хищении 10,5 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20220526/zastroyschik-v-sevastopole-osuzhden-na-65-let-kolonii-za-moshennichestvo-1123351316.html
https://crimea.ria.ru/20220516/v-sevastopole-direktor-firmy-obmanul-klientov-dolschikov-na-million-1123243677.html
https://crimea.ria.ru/20220727/neprigodnoe-zdanie-vmesto-sadika-v-alushte-osuzhdeny-uchrediteli-stroyfirmy-1123976431.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн

В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" на покупателях жилья почти 9 млн

16:49 26.08.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе за мошенничество в особо крупном размере будут судить местного жителя, который годами представлялся застройщиком, успев заработать на доверчивых покупателях квартир почти 9 млн рублей. Подробности истории раскрыли в пресс-службе прокуратуры города.
Как установило следствие, мужчина действовал по преступной схеме почти четыре года: с января 2017 года по февраль 2021 года. За это время ему удалось обмануть девятерых человек – жителей Севастополя и Крыма.
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"Под предлогом приобретения ими квартир он заключил с потерпевшими предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов получил от них денежные средства на общую сумму свыше 8,7 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.
Доверие к себе мошеннику удалось заработать благодаря тщательной подготовке. Имея доступ к трем земельным участкам, не являвшимся его собственностью, он развернул здесь настоящую стройку. Своим клиентам он демонстрировал эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов, которые якобы намеревался возвести.
Были у него даже "офисы компании", укомплектованные не только мебелью и техникой, но целым штатом необходимого в деле персонала: риелторами, юристами, специалистами по рекламе и делопроизводителями.
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Больше того, реклама деятельности мошенника годами размещалась на билбордах, досках объявлений в сети и даже в СМИ. Удочкой для доверчивых покупателей стало предложение "о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах".
Как выяснилось, строить дома он не собирался, как и возвращать деньги.
"Земельные участки, на которых он якобы возводил объекты недвижимости, предназначены для садоводства либо индивидуального жилищного строительства – возведение многоквартирных домов на них запрещено", – уточнили в ведомстве.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением уже в суде. Также в суде гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного им материального ущерба. На денежные средства, здания, сооружения, земельные участки и прочее имущество обвиняемого на общую сумму около 25 млн рублей наложен арест.
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