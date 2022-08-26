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ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей
ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2022
ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей
Главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10,5 миллионов рублей путем незаконного повышения своего должностного оклада, сообщила... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10,5 миллионов рублей путем незаконного повышения своего должностного оклада, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Противоправную деятельность должностного лица выявили сотрудники УФСБ совместно с региональным линейным управлением МВД на транспорте.В отношении главбуха предприятия возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым
ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей

ФСБ: главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10 млн рублей

13:41 26.08.2022 (обновлено: 13:42 26.08.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10,5 миллионов рублей путем незаконного повышения своего должностного оклада, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что главный бухгалтер ФГУП "Крымская железная дорога" в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Противоправную деятельность должностного лица выявили сотрудники УФСБ совместно с региональным линейным управлением МВД на транспорте.
В отношении главбуха предприятия возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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