https://crimea.ria.ru/20220826/fsb-glavbukh-krymskoy-zheleznoy-dorogi-popalas-na-khischenii-10-mln-rubley-1124302884.html

ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей

ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.08.2022

ФСБ: главбух Крымской железной дороги попалась на хищении 10 млн рублей

Главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10,5 миллионов рублей путем незаконного повышения своего должностного оклада, сообщила... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:41

2022-08-26T13:41

2022-08-26T13:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Главный бухгалтер Крымской железной дороги подозревается в хищении 10,5 миллионов рублей путем незаконного повышения своего должностного оклада, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Противоправную деятельность должностного лица выявили сотрудники УФСБ совместно с региональным линейным управлением МВД на транспорте.В отношении главбуха предприятия возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220704/moskvich-popalsya-na-perevode-deneg-dlya-vsu--fsb-1123744039.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым