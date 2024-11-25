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Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на Украине

Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на Украине - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на Украине

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергообъектам на Украине, поражены подразделения ВСУ в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T14:32

2024-11-25T14:32

2024-11-25T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергообъектам на Украине, поражены подразделения ВСУ в 138 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Взрывы прогремели в ночь на понедельник в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне и других областях Украины. Местные власти сообщили о работе ПВО и "прилетах". В некоторые регионах звучала воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь баллистических ракет сбили над регионами РоссииРакетными войсками и авиацией ВС РФ поражены военные аэродромы на УкраинеПутин рассказал о ситуации в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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