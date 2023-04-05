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Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
За минувшую неделю крымчане отдали мошенникам почти 6,6 миллионов рублей. С 27 марта по 2 апреля полицейские приняли 63 заявления от обманутых жителей, сообщает РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T07:33
2023-04-05T07:33
крым
происшествия
мвд по республике крым
мошенничество
общество
психология
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали мошенникам почти 6,6 миллионов рублей. С 27 марта по 2 апреля полицейские приняли 63 заявления от обманутых жителей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Телефон и интернетПо данным полиции, чаще всего доверчивых жителей республики обманывали по телефону – таких фактов за неделю 36, а "улов" аферистов составил пять миллионов рублей. Большинство граждан попались на "развод" по классической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".В социальных сетях и мессенджерах жителей республики обманули на 1,1 млн рублей. Аферисты "работали" от имени банков, присылая сообщения о необходимости перевести деньги, чтобы их "обезопасить".Бесплатные объявленияВ числе обманутых в сети, оказался ялтинец, который хотел по объявлению купить двигатель, но в итоге перевел мошенникам 100 тысяч рублей, а запчасть так и не получил. Еще двое крымчан и вовсе оказались в пикантной ситуации:Кроме того, шесть крымчан лишились 65 тысяч рублей после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников.Не стать жертвой обманаПравоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.О самых распространенных в Крыму схемах обмана мы писали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирВ Севастополе аферист "кидал" пенсионеров с установкой оконВ Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер
https://crimea.ria.ru/20230401/novoe-ot-mintsifry-kak-udalit-profil-na-gosuslugakh-1127916033.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, происшествия, мвд по республике крым, мошенничество, общество, психология, новости крыма
Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

За неделю крымчане отдали мошенникам 6,6 млн – в МВД назвали самые распространенные схемы

07:33 05.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали мошенникам почти 6,6 миллионов рублей. С 27 марта по 2 апреля полицейские приняли 63 заявления от обманутых жителей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Телефон и интернет

По данным полиции, чаще всего доверчивых жителей республики обманывали по телефону – таких фактов за неделю 36, а "улов" аферистов составил пять миллионов рублей. Большинство граждан попались на "развод" по классической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
В социальных сетях и мессенджерах жителей республики обманули на 1,1 млн рублей. Аферисты "работали" от имени банков, присылая сообщения о необходимости перевести деньги, чтобы их "обезопасить".
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Бесплатные объявления

В числе обманутых в сети, оказался ялтинец, который хотел по объявлению купить двигатель, но в итоге перевел мошенникам 100 тысяч рублей, а запчасть так и не получил. Еще двое крымчан и вовсе оказались в пикантной ситуации:
"В числе потерпевших оказались жители Симферополя и Армянска. Мужчины решили разнообразить личную жизнь и воспользоваться услугами интимного характера. На одном из интернет-сайтов выбрали симпатичных девушек и позвонили по указанному номеру телефона. Оговорив условия оплаты за оказание виртуального интима, мужчины внесли на счета немалые суммы: один 62 тысячи рублей, второй – 11,5 тысяч. Однако после оплаты так и не дождались вожделенной услуги".
Кроме того, шесть крымчан лишились 65 тысяч рублей после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников.
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Не стать жертвой обмана

Правоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.
Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.
Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.
О самых распространенных в Крыму схемах обмана мы писали здесь.
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