https://crimea.ria.ru/20230405/virtualnyy-intim-i-dvigatel-dlya-avto-krymchane-otdali-aferistam-66-mln-1127978997.html

Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн

За минувшую неделю крымчане отдали мошенникам почти 6,6 миллионов рублей. С 27 марта по 2 апреля полицейские приняли 63 заявления от обманутых жителей, сообщает РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T07:33

2023-04-05T07:33

2023-04-05T07:33

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. За минувшую неделю крымчане отдали мошенникам почти 6,6 миллионов рублей. С 27 марта по 2 апреля полицейские приняли 63 заявления от обманутых жителей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Телефон и интернетПо данным полиции, чаще всего доверчивых жителей республики обманывали по телефону – таких фактов за неделю 36, а "улов" аферистов составил пять миллионов рублей. Большинство граждан попались на "развод" по классической схеме "Ваш родственник попал в ДТП".В социальных сетях и мессенджерах жителей республики обманули на 1,1 млн рублей. Аферисты "работали" от имени банков, присылая сообщения о необходимости перевести деньги, чтобы их "обезопасить".Бесплатные объявленияВ числе обманутых в сети, оказался ялтинец, который хотел по объявлению купить двигатель, но в итоге перевел мошенникам 100 тысяч рублей, а запчасть так и не получил. Еще двое крымчан и вовсе оказались в пикантной ситуации:Кроме того, шесть крымчан лишились 65 тысяч рублей после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и при переходе по ссылкам от неизвестных источников.Не стать жертвой обманаПравоохранители не рекомендуют передавать посторонним свои банковские карты и ПИН-коды к ним, а также сообщать реквизиты счетов, переходить по незнакомым ссылкам, скачивать подозрительные приложения.Кроме того, не стоит верить людям, которые звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банковской сферы. Те, кто пользуется бесплатными сайтами объявлений, не должны переводить или принимать предоплату при покупке или продаже имущества.Также полицейские не советуют доверят незнакомцам, сулящим быстрое обогащение.О самых распространенных в Крыму схемах обмана мы писали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирВ Севастополе аферист "кидал" пенсионеров с установкой оконВ Керчи мошенники обманули пенсионерку, но их "кинул" курьер

https://crimea.ria.ru/20230401/novoe-ot-mintsifry-kak-udalit-profil-na-gosuslugakh-1127916033.html

https://crimea.ria.ru/20230328/pri-stroitelstve-zhk-v-krasnodare-ukrali-bolee-375-mln-prigovor-suda-1127812411.html

https://crimea.ria.ru/20230327/v-krymu-nashli-narusheniya-na-60-mln-rubley-pri-vozvedenii-sportkompleksov-1127788792.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мвд по республике крым, мошенничество, общество, психология, новости крыма