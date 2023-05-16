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В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей - РИА Новости Крым, 16.05.2023
В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
42-летний житель Симферополя предстанет перед судом по делу о мошенничестве почти на 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T11:06
2023-05-16T11:06
2023-05-16T11:06
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мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя предстанет перед судом по делу о мошенничестве почти на 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Всего от действий злоумышленника пострадали 25 человек. Общая сумма похищенных средств - 5,8 млн рублей.Прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали"предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми. Злоумышленником оказался 47-летний житель Алушты, который в прошлом уже был судим за аналогичное преступление.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человекНовая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаВ Крыму под суд пойдет бухгалтер за серию хищений и крупное мошенничество
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, мошенничество, происшествия, крым, новости крыма, эксклюзивы риа новости крым
В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
В Симферополе работник газобетонного завода обманул 25 покупателей на 5,8 млн рублей