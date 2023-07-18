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В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов - РИА Новости Крым, 18.07.2023
В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
Суд Севастополя вынес приговор нотариусу и двум регистраторам недвижимости – сотрудникам профильного управления правительства города – по делу мошенничестве с... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:42
2023-07-18T17:42
севастополь
прокуратура города севастополя
мошенничество
ленинский район
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд Севастополя вынес приговор нотариусу и двум регистраторам недвижимости – сотрудникам профильного управления правительства города – по делу мошенничестве с землей, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Все осужденные – местные жительницы 1985 и 1958 года рождения. Одна была частным нотариусом, две другие – государственными регистраторами Севреестра.На преступный сговор женщины пошли в апреле 2019-го, решив зарегистрировать в интересах третьих лиц незаконную сделку на приобретение более полусотни земельных участков из числа принадлежащих городу особо охраняемых территорий в районе урочища Ласпи, на Южном берегу Крыма.В том же году летом одна из государственных регистраторов уже через другого нотариуса, вовлеченного в преступную группу, договорилась оформить и зарегистрировать по той же схеме еще 98 участков земли. Реализовать преступный замысел они не успели – вмешались правоохранительные органы.Кроме того, она переоформила права собственности на две квартиры в Севастополе на третье лицо без ведома реальных владельцев, используя подложные документы при содействии фигуранта еще одного уголовного дела.Решением Ленинского районного суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Второму бывшему государственному регистратору назначено два года условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать определенные должности на год.Нотариус получила три года условно с испытательным сроком два года, лишившись права заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет.Все указанные в деле земельные участки возвращены городу, а квартиры - законным собственникам, уточнили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:"Черных риелторов" задержали в Крыму за аферы с квартирами и землей Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
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севастополь, прокуратура города севастополя, мошенничество, ленинский район, происшествия, новости крыма
В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов

В Крыму за мошенничество с землей на Южном берегу осудили нотариуса и госрегистраторов

17:42 18.07.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Суд Севастополя вынес приговор нотариусу и двум регистраторам недвижимости – сотрудникам профильного управления правительства города – по делу мошенничестве с землей, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все осужденные – местные жительницы 1985 и 1958 года рождения. Одна была частным нотариусом, две другие – государственными регистраторами Севреестра.
На преступный сговор женщины пошли в апреле 2019-го, решив зарегистрировать в интересах третьих лиц незаконную сделку на приобретение более полусотни земельных участков из числа принадлежащих городу особо охраняемых территорий в районе урочища Ласпи, на Южном берегу Крыма.
"Нотариус удостоверила сделку, а государственные регистраторы внесли указанные сведения в Единый государственный реестр недвижимости. При этом подсудимые знали, что государственные акты на право собственности на данные участки ранее признаны судом не действительными", – рассказали в прокуратуре.
В том же году летом одна из государственных регистраторов уже через другого нотариуса, вовлеченного в преступную группу, договорилась оформить и зарегистрировать по той же схеме еще 98 участков земли. Реализовать преступный замысел они не успели – вмешались правоохранительные органы.
Кроме того, она переоформила права собственности на две квартиры в Севастополе на третье лицо без ведома реальных владельцев, используя подложные документы при содействии фигуранта еще одного уголовного дела.
Решением Ленинского районного суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, с испытательным сроком четыре года и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Второму бывшему государственному регистратору назначено два года условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать определенные должности на год.
Нотариус получила три года условно с испытательным сроком два года, лишившись права заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет.
Все указанные в деле земельные участки возвращены городу, а квартиры - законным собственникам, уточнили в прокуратуре.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяМошенничествоЛенинский районПроисшествияНовости Крыма
 
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