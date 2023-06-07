https://crimea.ria.ru/20230607/delo-o-moshennichestve-v-krymu-advokat-obmanom-vymanil-u-klientov-milliony-1129232959.html

Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы

Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым и его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T11:43

2023-06-07T11:43

2023-06-07T11:43

крымский следком

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым и его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России."Органами следствия им вменяется мошенничество, совершенное в составе группы лиц в особо крупном размере", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, к адвокату за юридической помощью обратилась супружеская пара из Джанкойского района. Юрист вместе со свой знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения о том, что после явки супруга к следователю он будет задержан и его поместят под арест. Злоумышленники пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение.Однако выполнять взятые на себя обязательства адвокат и его знакомая не планировали, повлиять на ход дела они не могли. Преступные действия подельников пресекли оперативники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Оба подозреваемых вину признали в полном объеме. Им предъявлено обвинение. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник ГоскомрегистраВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, закон и право, мошенничество, крым, новости крыма, общество, джанкойский район