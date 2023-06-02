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Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
Следственные органы предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T17:19
2023-06-02T17:19
2023-06-02T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей за непостановку нарушителя на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Крыму при содействии коллег из регионального управления ФСБ.В настоящее время нарушителю предъявлено обвинение.Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Ранее сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат Адвокатской палаты республики и трое его сообщников.Читайте также на РИА Новости Крым:Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник ГоскомрегистраЭкс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку
https://crimea.ria.ru/20230321/v-sevastopole-zhenschina-zaplatit-krupnyy-shtraf-propisku-13-migrantov-1127674857.html
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РИА Новости Крым
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Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
СК: полицейский в Крыму получил взятку в 600 тысяч рублей за сокрытие фиктивного брака