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Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку

Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку

Следственные органы предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T17:19

2023-06-02T17:19

2023-06-02T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственные органы предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей за непостановку нарушителя на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Крыму при содействии коллег из регионального управления ФСБ.В настоящее время нарушителю предъявлено обвинение.Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Ранее сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат Адвокатской палаты республики и трое его сообщников.Читайте также на РИА Новости Крым:Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник ГоскомрегистраЭкс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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