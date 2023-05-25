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В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи
В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи - РИА Новости Крым, 25.05.2023
В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи
Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T13:22
2023-05-25T13:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат Адвокатской палаты республики и трое его сообщников, сообщила пресс-служба ведомства.По данным ФСБ, один из подозреваемых предложил обвиняемому в вымогательстве 27-летнему крымчанину за взятку в один миллион рублей решить вопрос с сохранением ему меры пресечения в виде домашнего ареста и назначении мягкого наказания при рассмотрении дела по существу.Половина взятки прошла через цепочку посредников, один из которых является адвокатом Адвокатской палаты РК. В итоге эту сумму передали лицу, который заверил сообщников, что конечным получателем взятки станет представитель судейского корпуса.Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по обвинению в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону, по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Также устанавливается круг должностных лиц, которым могла предназначаться указанная взятка. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя ведомства Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник ГоскомрегистраЭкс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский следком, происшествия, сакский район, крым, новости крыма
В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи

ФСБ: в Крыму задержаны адвокат и трое его сообщников за посредничество в даче взятки

13:22 25.05.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат Адвокатской палаты республики и трое его сообщников, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, один из подозреваемых предложил обвиняемому в вымогательстве 27-летнему крымчанину за взятку в один миллион рублей решить вопрос с сохранением ему меры пресечения в виде домашнего ареста и назначении мягкого наказания при рассмотрении дела по существу.
Половина взятки прошла через цепочку посредников, один из которых является адвокатом Адвокатской палаты РК. В итоге эту сумму передали лицу, который заверил сообщников, что конечным получателем взятки станет представитель судейского корпуса.
Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по обвинению в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону, по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Также устанавливается круг должностных лиц, которым могла предназначаться указанная взятка. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя ведомства Владимира Терентьева.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крымский СледкомПроисшествияСакский районКрымНовости Крыма
 
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