https://crimea.ria.ru/20230525/v-krymu-fsb-zaderzhala-advokata-za-posrednichestvo-v-podkupe-sudi-1128955314.html

В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи

В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи - РИА Новости Крым, 25.05.2023

В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи

Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T13:22

2023-05-25T13:22

2023-05-25T13:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крымский следком

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сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали группу лиц, обещавших передать взятку судье Сакского районного суда. Задержанные – адвокат Адвокатской палаты республики и трое его сообщников, сообщила пресс-служба ведомства.По данным ФСБ, один из подозреваемых предложил обвиняемому в вымогательстве 27-летнему крымчанину за взятку в один миллион рублей решить вопрос с сохранением ему меры пресечения в виде домашнего ареста и назначении мягкого наказания при рассмотрении дела по существу.Половина взятки прошла через цепочку посредников, один из которых является адвокатом Адвокатской палаты РК. В итоге эту сумму передали лицу, который заверил сообщников, что конечным получателем взятки станет представитель судейского корпуса.Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по обвинению в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в крупном размере.Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону, по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Также устанавливается круг должностных лиц, которым могла предназначаться указанная взятка. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя ведомства Владимира Терентьева.Читайте также на РИА Новости Крым:Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхВзятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник ГоскомрегистраЭкс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский следком, происшествия, сакский район, крым, новости крыма