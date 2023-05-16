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Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра

Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра

В Крыму задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра, которого обвиняют в получении крупной взятки за незаконную регистрацию права собственности на... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T17:23

2023-05-16T17:23

2023-05-16T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра, которого обвиняют в получении крупной взятки за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок. Об этом сообщили в силовых структурах региона.По информации крымского главка СК РФ, под стражу взят специалист Раздольненского отдела Госкомрегистра. В МВД по Крыму уточнили, что денежное вознаграждение сотрудник Госкомрегистра получил на банковскую карту от своей знакомой предпринимательницы. Женщина оказывала посреднические услуги в сфере оформления купли-продажи недвижимого имущества. К приятелю за помощью она обратилась в 2021 году."Сотрудник должен был вносить в Единый государственный реестр заведомо недостоверные сведения в отношении клиентов риелтора и получил от предпринимателя платеж", – пояснили в ведомстве.В прокуратуре Крыма уточнили, что госслужащий получил от женщины также уступку долга в размере 600 тысяч рублей.Оба участника преступной схемы в данный момент задержаны сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Раздольненскому району и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения.В рабочем кабинете госрегистратора проведен обыск, изъята вся документация, подтверждающая противоправную деятельность.В отношении индивидуального предпринимателя уже возбуждено уголовное дело по факту дачу взятки должностному лицу в крупном размере.Ход расследования уголовных дел контролирует прокуратура Раздольненского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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