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Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра
Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра
В Крыму задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра, которого обвиняют в получении крупной взятки за незаконную регистрацию права собственности на... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T17:23
2023-05-16T17:23
2023-05-16T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра, которого обвиняют в получении крупной взятки за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок. Об этом сообщили в силовых структурах региона.По информации крымского главка СК РФ, под стражу взят специалист Раздольненского отдела Госкомрегистра. В МВД по Крыму уточнили, что денежное вознаграждение сотрудник Госкомрегистра получил на банковскую карту от своей знакомой предпринимательницы. Женщина оказывала посреднические услуги в сфере оформления купли-продажи недвижимого имущества. К приятелю за помощью она обратилась в 2021 году."Сотрудник должен был вносить в Единый государственный реестр заведомо недостоверные сведения в отношении клиентов риелтора и получил от предпринимателя платеж", – пояснили в ведомстве.В прокуратуре Крыма уточнили, что госслужащий получил от женщины также уступку долга в размере 600 тысяч рублей.Оба участника преступной схемы в данный момент задержаны сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Раздольненскому району и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения.В рабочем кабинете госрегистратора проведен обыск, изъята вся документация, подтверждающая противоправную деятельность.В отношении индивидуального предпринимателя уже возбуждено уголовное дело по факту дачу взятки должностному лицу в крупном размере.Ход расследования уголовных дел контролирует прокуратура Раздольненского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
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закон и право, крым, новости крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, общество
Взятка за регистрацию земли: в Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра
В Крыму за взятку и махинации с документами задержан сотрудник Госкомрегистра
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В Крыму задержан и взят под стражу сотрудник Госкомрегистра, которого обвиняют в получении крупной взятки за незаконную регистрацию права собственности на земельный участок. Об этом сообщили в силовых структурах региона.
По информации крымского главка СК РФ, под стражу взят специалист Раздольненского отдела Госкомрегистра.
"Установлено, что он незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью 14,76 га, за что получил от индивидуального предпринимателя взятку в 111 тысяч рублей", – сообщили в СК.
В МВД по Крыму уточнили, что денежное вознаграждение сотрудник Госкомрегистра получил на банковскую карту от своей знакомой предпринимательницы. Женщина оказывала посреднические услуги в сфере оформления купли-продажи недвижимого имущества. К приятелю за помощью она обратилась в 2021 году.
"Сотрудник должен был вносить в Единый государственный реестр заведомо недостоверные сведения в отношении клиентов риелтора и получил от предпринимателя платеж", – пояснили в ведомстве.
В прокуратуре Крыма уточнили, что госслужащий получил от женщины также уступку долга в размере 600 тысяч рублей.
Оба участника преступной схемы в данный момент задержаны сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Раздольненскому району и взяты под стражу. Им предъявлены обвинения.
В рабочем кабинете госрегистратора проведен обыск, изъята вся документация, подтверждающая противоправную деятельность.
В отношении индивидуального предпринимателя уже возбуждено уголовное дело по факту дачу взятки должностному лицу в крупном размере.
Ход расследования уголовных дел контролирует прокуратура Раздольненского района.
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