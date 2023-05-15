https://crimea.ria.ru/20230515/vzyatka-v-polmilliona-na-khersonschine-zhenschina-pytalas-podkupit-silovika-1128724908.html

Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика

Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика

Жительница Херсонской области за взятку пыталась избавить от уголовной ответственности своего сына, который рассылал анонимные сообщения о терактах в различные... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T12:13

2023-05-15T12:13

2023-05-15T12:13

херсонская область

взятка

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

общество

новые регионы россии

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области за взятку пыталась избавить от уголовной ответственности своего сына, который рассылал анонимные сообщения о терактах в различные организации. Об этом сообщает в понедельник УФСБ России по Херсонской области.По данным ведомства, подозреваемая предложила сотруднику органов безопасности взятку в размере 500 тысяч рублей за непередачу следствию оперативных материалов, чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении ее сына, который массово рассылал анонимные сообщений об актах терроризма на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций."Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, в результате чего при передаче взятки женщина задержана сотрудниками УФСБ России по Херсонской области", - сказано в сообщении.Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки, женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости КрымПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражуЗадержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, взятка, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, новые регионы россии, закон и право, новости