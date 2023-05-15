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Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика
Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика
Жительница Херсонской области за взятку пыталась избавить от уголовной ответственности своего сына, который рассылал анонимные сообщения о терактах в различные... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T12:13
2023-05-15T12:13
2023-05-15T12:13
херсонская область
взятка
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
общество
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закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области за взятку пыталась избавить от уголовной ответственности своего сына, который рассылал анонимные сообщения о терактах в различные организации. Об этом сообщает в понедельник УФСБ России по Херсонской области.По данным ведомства, подозреваемая предложила сотруднику органов безопасности взятку в размере 500 тысяч рублей за непередачу следствию оперативных материалов, чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении ее сына, который массово рассылал анонимные сообщений об актах терроризма на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций."Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, в результате чего при передаче взятки женщина задержана сотрудниками УФСБ России по Херсонской области", - сказано в сообщении.Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки, женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости КрымПоджог российского Су-24: обвиняемый в диверсии отправлен под стражуЗадержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной техникеБоевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, взятка, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, новые регионы россии, закон и право, новости
Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика
На Херсонщине мать хотела избавить сына от "уголовки" за взятку в 500 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Жительница Херсонской области за взятку пыталась избавить от уголовной ответственности своего сына, который рассылал анонимные сообщения о терактах в различные организации. Об этом сообщает в понедельник УФСБ России по Херсонской области.
По данным ведомства, подозреваемая предложила сотруднику органов безопасности взятку в размере 500 тысяч рублей за непередачу следствию оперативных материалов, чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении ее сына, который массово рассылал анонимные сообщений об актах терроризма на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций.
"Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления, в результате чего при передаче взятки женщина задержана сотрудниками УФСБ России по Херсонской области", - сказано в сообщении.
Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки, женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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