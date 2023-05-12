https://crimea.ria.ru/20230512/zaderzhan-za-gosizmenu--zhitel-kryma-peredaval-dannye-o-voennoy-tekhnike-1128688809.html

Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике

Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T14:40

2023-05-12T14:40

2023-05-12T14:40

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Эти данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Злоумышленник арестован.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, госизмена, общество, украина, сво, безопасность