Рейтинг@Mail.ru
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230512/zaderzhan-za-gosizmenu--zhitel-kryma-peredaval-dannye-o-voennoy-tekhnike-1128688809.html
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T14:40
2023-05-12T14:40
безопасность республики крым и севастополя
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
госизмена
общество
украина
сво
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128688695_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_481b285a9595f8f86b2aed9bd492deb5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Эти данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Злоумышленник арестован.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128688695_12:0:956:708_1920x0_80_0_0_7958497d8531b7e9e166714e5d4c8ac1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, госизмена, общество, украина, сво, безопасность
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике

ФСБ: житель Крыма задержан за передачу Киеву видео с военной техникой

14:40 12.05.2023
 
© ФСБ России Жителя Крыма задержали за госизмену. Скриншот оперативного видео ФСБ
Жителя Крыма задержали за госизмену. Скриншот оперативного видео ФСБ
© ФСБ России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"По подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым. Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Эти данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Злоумышленник арестован.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России ввели пожизненное заключение за госизмену
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаГосизменаОбществоУкраинаСВОБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02В Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей
14:48Больше тысячи боевиков, истребитель и 25 дронов – потери ВСУ растут
14:40Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
14:23Крах медицины и биолаборатории на Украине: эксперты оценили последствия
14:02Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции
13:49Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
13:38Армия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
13:26До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок
13:16Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
13:04Аксенов: крымские аграрии получат более 105 млн рублей компенсаций
12:52В новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральными
12:42Ковид в Крыму и Севастополе: данные за сутки
12:31Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней
12:21Фестиваль "Белоснежное шоу" пройдет в Mriya Resort & SPA 20-21 мая
12:06Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистов 0:50
11:42Боевик украинского нацбата в Крыму получил 5 лет колонии
11:36В Крыму питбайк влетел в Mercedes – двое подростков в больнице
11:18Под Севастополем иномарка влетела в остановку
10:59Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
10:43В Крыму водитель микроавтобуса пострадал в столкновении с деревом
Лента новостейМолния