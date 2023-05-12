https://crimea.ria.ru/20230512/zaderzhan-za-gosizmenu--zhitel-kryma-peredaval-dannye-o-voennoy-tekhnike-1128688809.html
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T14:40
2023-05-12T14:40
2023-05-12T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Эти данные были переданы в военизированные формирования Украины и использованы противником для нанесения ракетных ударов, уточнили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Злоумышленник арестован.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуСпецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Задержан за госизмену – житель Крыма передавал данные о военной технике
ФСБ: житель Крыма задержан за передачу Киеву видео с военной техникой