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В России ввели пожизненное заключение за госизмену - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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В России ввели пожизненное заключение за госизмену
В России ввели пожизненное заключение за госизмену - РИА Новости Крым, 28.04.2023
В России ввели пожизненное заключение за госизмену
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются меры наказания за госизмену, вплоть до... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T16:46
2023-04-28T16:48
россия
владимир путин (политик)
госизмена
закон и право
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются меры наказания за госизмену, вплоть до пожизненного заключения. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.В новой редакции изложена статья 275 УК РФ "Государственная измена". Наказание в виде пожизненного заключения теперь будет назначаться за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание любой помощи - финансовой, материально-технической, консультационной - государству в деятельности, направленной против Российской Федерации.Ранее за эти преступления максимальной мерой наказания было лишение свободы сроком до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.Ранее в пятницу президент подписал закон, в котором закреплены новые механизмы лишения российского гражданства. Согласно этим поправкам, приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также за терроризм, экстремизм и участие в НПО, деятельность которых на территории России признана нежелательной.Читайте также на РИА Новости Крым:Музеи СВО в России к декабрю: поручение ПутинаПутин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыЗачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
https://crimea.ria.ru/20230414/zhitelya-kryma-osudyat-za-prigotovlenie-k-gosizmene-i-teraktu-1128172048.html
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), госизмена, закон и право, общество, безопасность, новости, политика
В России ввели пожизненное заключение за госизмену

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

16:46 28.04.2023 (обновлено: 16:48 28.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются меры наказания за госизмену, вплоть до пожизненного заключения. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.
В новой редакции изложена статья 275 УК РФ "Государственная измена". Наказание в виде пожизненного заключения теперь будет назначаться за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание любой помощи - финансовой, материально-технической, консультационной - государству в деятельности, направленной против Российской Федерации.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
14 апреля, 11:45
Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
Ранее за эти преступления максимальной мерой наказания было лишение свободы сроком до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее в пятницу президент подписал закон, в котором закреплены новые механизмы лишения российского гражданства. Согласно этим поправкам, приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, а также за терроризм, экстремизм и участие в НПО, деятельность которых на территории России признана нежелательной.
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