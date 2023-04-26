https://crimea.ria.ru/20230426/zachem-rossii-upravlyat-inostrannymi-aktivami---otvet-kremlya-1128375254.html

Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля

Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля

Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T14:18

2023-04-26T14:18

2023-04-26T14:18

россия

дмитрий песков

владимир путин (политик)

политика

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские активы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ утвердил перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". В качестве временного управляющего определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом."Указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.И добавил, что этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертОтвет России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами

https://crimea.ria.ru/20230217/kak-otvetit-rossiya-na-konfiskatsiyu-svoikh-aktivov-na-zapade--mid-1127048135.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), политика, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, в мире, внешняя политика, новости