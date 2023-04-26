Рейтинг@Mail.ru
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230426/zachem-rossii-upravlyat-inostrannymi-aktivami---otvet-kremlya-1128375254.html
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T14:18
2023-04-26T14:18
россия
дмитрий песков
владимир путин (политик)
политика
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
в мире
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188859_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_653ee7e67c9d599f28663ce276eb19e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские активы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ утвердил перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". В качестве временного управляющего определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом."Указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.И добавил, что этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты передадут российские конфискованные активы УкраинеПочему Киев не получит замороженные резервы Банка России – экспертОтвет России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
https://crimea.ria.ru/20230217/kak-otvetit-rossiya-na-konfiskatsiyu-svoikh-aktivov-na-zapade--mid-1127048135.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111818/88/1118188859_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_a0f5f611441b517ecad564b8b4861c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин (политик), политика, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии, в мире, внешняя политика, новости
Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля

Песков: указ об управлении иностранными активами поможет исключить риски для экономики РФ

14:18 26.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские активы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ утвердил перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". В качестве временного управляющего определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:47
Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД
"Указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.
И добавил, что этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики компаний.
"Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", - сказал он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штаты передадут российские конфискованные активы Украине
Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)ПолитикаЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов РоссииВ миреВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн
14:18Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
14:07Ополченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действий
13:54Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК
13:02Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
12:53ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
12:47Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ
12:35Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
12:17На Крымском мосту изменятся правила досмотра авто и багажа – Росавтодор
12:07Ливни с грозами и ветер: на Крым надвигается шторм
11:52Собранные на капремонт 100 млрд рублей остались неиспользованными
11:41Поезда по отремонтированной части Крымского моста запустят досрочно
11:35COVID-19 в Крыму и Севастополе – сколько заболевших
11:14Российские военные сорвали ротацию ВСУ – противник разбит
10:43Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограничения
10:09Порывистый ветер и дымка: как работает Керченская паромная переправа
09:53Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
09:34Под угрозой увольнения творятся чудеса – Аксенов о работе мэров в Крыму
09:10В Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделку
08:59За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение
Лента новостейМолния