Зачем России управлять иностранными активами - ответ Кремля
Песков: указ об управлении иностранными активами поможет исключить риски для экономики РФ
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Подписанный президентом России указ о внешнем управлении иностранными активами стал зеркальным ответом на попытки Запада фактически конфисковать российские активы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ утвердил перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум". В качестве временного управляющего определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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"Указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", - сказал Песков.
И добавил, что этот документ обеспечит стабильную работу значимых для экономики компаний.
"Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", - сказал он.
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