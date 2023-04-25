https://crimea.ria.ru/20230425/putin-podpisal-ukaz-o-vremennom-upravlenii-inostrannymi-aktivami-1128367089.html

Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами

Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T22:36

2023-04-25T22:36

2023-04-25T22:49

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, замороженные российские активы, россия, в мире