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Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T22:36
2023-04-25T22:49
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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владимир путин (политик), новости, замороженные российские активы, россия, в мире
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов

22:36 25.04.2023 (обновлено: 22:49 25.04.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.

"Временное управление вводится в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественным иностранными государствами, и лиц, которые находятся под контролем указанных граждан. А также принадлежащих лицам недружественных иностранных стран ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств", - говорится в документе.

Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".
Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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