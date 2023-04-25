https://crimea.ria.ru/20230425/putin-podpisal-ukaz-o-vremennom-upravlenii-inostrannymi-aktivami-1128367089.html
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T22:36
2023-04-25T22:36
2023-04-25T22:49
владимир путин (политик)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), новости, замороженные российские активы, россия, в мире
Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов
22:36 25.04.2023 (обновлено: 22:49 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что решение связано с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконное лишение России, а также российских юридических и физических лиц права собственности.
"Временное управление вводится в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественным иностранными государствами, и лиц, которые находятся под контролем указанных граждан. А также принадлежащих лицам недружественных иностранных стран ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юрлиц, имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных иностранных государств", - говорится в документе.
Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в "Юнипро" и "Фортум".
Документом установлено, что в качестве временного управляющего активами определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.