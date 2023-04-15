https://crimea.ria.ru/20230415/pochemu-kiev-ne-poluchit-zamorozhennye-rezervy-banka-rossii--ekspert-1128194517.html

Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт

Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт

Даже если США конфискуют замороженные резервы Банка России, Украина не увидит этих денег, поскольку Вашингтон присвоит их себе. Такое мнение высказал политолог, РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T17:41

2023-04-15T17:41

2023-04-15T17:41

радио "спутник в крыму"

россия

сша

украина

экономика

в мире

мнения

заморозка активов россии

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Даже если США конфискуют замороженные резервы Банка России, Украина не увидит этих денег, поскольку Вашингтон присвоит их себе. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".США уничтожают мировой финансовый порядокРанее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на форуме американо-украинского партнерства заявила, что Вашингтон планирует развивать практику передачи на нужды Киева капиталов, конфискуемых у российских бизнесменов, а также принимает участие в обсуждении судьбы замороженных активов Банка России на сумму 300 млрд долларов.Эксперт, в частности, отметил, что те же поставки Киеву оружия осуществляются, прежде всего, в пользу американского военно-промышленного комплекса и коррумпированных чиновников администрации США.Намерения Вашингтона конфисковать российские государственные и частные активы политолог назвал "банальной кражей", которая при этом нанесет тяжелейший удар всей мировой финансово-экономической системе."Действия США в отношении российских активов абсолютно уничтожают имидж этой страны как правового государства и как рыночной экономики. Они полностью уничтожают существующий мировой экономический порядок. Обо всех правилах и нормах в международных отношениях после этого можно забыть навсегда", – пояснил Шаповалов.При этом сами США несут в этой ситуации убытки, добавил аналитик. По его словам, незападные страны, видя эту ситуацию, стремительно выводят свои капиталы из американских ценных бумаг и активов и стараются уйти от расчетов в долларах, потому что нет гарантии, что завтра Вашингтон не украдет, например, китайские или чьи-то еще деньги.Замороженные активы России на ЗападеПосле начала специальной военной операции США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка РФ, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах.В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Запад конфискует российские активы, Москва применит равнозначные компенсационные меры. Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, что привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на территории РФ, которые существенно превышают объемы замороженных российских ресурсов за рубежом.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о выплатах "Нафтогазу" за активы в КрымуКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики ЗападаЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов

https://crimea.ria.ru/20230110/v-kremle-predupredili-o-posledstviyakh-konfiskatsii-rossiyskikh-aktivov-1126322150.html

https://crimea.ria.ru/20230110/moschnee-yadernoy-bomby-pochemu-ssha-ne-poydut-na-izyatie-aktivov-rossii-1126318542.html

https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html

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россия, сша, украина, экономика, в мире, мнения, заморозка активов россии, конфискация замороженных российских активов