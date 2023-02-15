https://crimea.ria.ru/20230215/eto-nezakonno-shveytsariya-ne-poderzhala-konfiskatsiyu-rossiyskikh-aktivov-1126998018.html

Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов

Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов

Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T16:04

2023-02-15T16:04

2023-02-15T16:04

швейцария

санкции против россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.Тем не менее, Берн обещает продолжить поддержку Киева. В Федеральном совете также заявили, что возможность конфискации российских активов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне."Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — отмечается в заявлении.Власти Швейцарии поддержали почти все европейские санкции против России. На днях Берн заморозил российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а один из главных банков страны Credit Suisse — еще на 19 миллиардов. В целом объем российских резервов в Швейцарии оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее подорвать финансовую стабильность России не удалось, подчеркнул российский лидер, в то время как Европа зашла в санкционный тупик.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – ЛавровКитай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефтьРоссия расширила санкции против США

швейцария

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, санкции против россии, россия, политика, экономика, в мире