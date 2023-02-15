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Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов
Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов
Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T16:04
2023-02-15T16:04
швейцария
санкции против россии
россия
политика
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.Тем не менее, Берн обещает продолжить поддержку Киева. В Федеральном совете также заявили, что возможность конфискации российских активов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне."Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — отмечается в заявлении.Власти Швейцарии поддержали почти все европейские санкции против России. На днях Берн заморозил российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а один из главных банков страны Credit Suisse — еще на 19 миллиардов. В целом объем российских резервов в Швейцарии оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее подорвать финансовую стабильность России не удалось, подчеркнул российский лидер, в то время как Европа зашла в санкционный тупик.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – ЛавровКитай не поддерживает введение потолка цен на российскую нефтьРоссия расширила санкции против США
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швейцария, санкции против россии, россия, политика, экономика, в мире
Это незаконно: Швейцария не подержала конфискацию российских активов

Швейцария выступила против передачи Украине замороженных российских активов

16:04 15.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Правительство Швейцария не нашло законных оснований для конфискации частных российских активов, передача их Украине была бы незаконной. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.
"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям", — говорится в тексте документа.
Тем не менее, Берн обещает продолжить поддержку Киева. В Федеральном совете также заявили, что возможность конфискации российских активов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне.
"Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — отмечается в заявлении.
Власти Швейцарии поддержали почти все европейские санкции против России. На днях Берн заморозил российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а один из главных банков страны Credit Suisse — еще на 19 миллиардов. В целом объем российских резервов в Швейцарии оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.
После начала российской спецоперации США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее подорвать финансовую стабильность России не удалось, подчеркнул российский лидер, в то время как Европа зашла в санкционный тупик.
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