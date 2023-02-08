Рейтинг@Mail.ru
Россия расширила санкции против США - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html
Россия расширила санкции против США
Россия расширила санкции против США - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Россия расширила санкции против США
Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T20:48
2023-02-08T20:48
россия
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
санкции против россии
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110907/76/1109077688_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_339d87ef91072513af572b2566bd521d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Об этом сообщили в МИД.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.В стоп-лист попали генерал-лейтенант ВВС США в отставке Уильям Бендер, бывший военный атташе посольства США в РФ, бригадный генерал в отставке Питер Звака, губернаторы штатов Алабама и Массачусетс Эллен Айви и Чарли Бейкер, губернатор штата Северная Дакота Даг Бергам, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – Кристин Пелоси.Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.В ведомстве отметили, что новые санкции накладываются "в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка граждан РФ, против которых вводятся персональные санкции"."Еще раз подчеркиваем &lt;...&gt; что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкцийВо Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
https://crimea.ria.ru/20230126/novye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-kto-popal-pod-ogranicheniya-1126607363.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110907/76/1109077688_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_aa7ec5f1e47f2263f6d7d05329801892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, санкции против россии, политика, новости
Россия расширила санкции против США

МИД: Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 77 граждан США

20:48 08.02.2023
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Об этом сообщили в МИД.
"Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев. Исходя из принципа взаимности, в стоп-лист в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
В стоп-лист попали генерал-лейтенант ВВС США в отставке Уильям Бендер, бывший военный атташе посольства США в РФ, бригадный генерал в отставке Питер Звака, губернаторы штатов Алабама и Массачусетс Эллен Айви и Чарли Бейкер, губернатор штата Северная Дакота Даг Бергам, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – Кристин Пелоси.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
26 января, 19:19
Новые санкции США против России: кто попал под ограничения
Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.
В ведомстве отметили, что новые санкции накладываются "в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка граждан РФ, против которых вводятся персональные санкции".
"Еще раз подчеркиваем <...> что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций
Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
 
РоссияСШАМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В миреСанкции против РоссииПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Главные новости и заявления дня: 8 февраля
21:42Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
21:28Главные новости Крыма: 8 февраля
21:10Раскрыт смысл слов Арестовича о "корейском сценарии" раздела Украины
20:59В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения
20:48Россия расширила санкции против США
20:31Как переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
20:11Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые
19:53Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
19:32"Ответ будет беспощадным": сенатор о реакции России на удары по Крыму
19:04Третий вечер после трагедии: в Турции число погибших превысило 9 тысяч
18:42В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа
18:11Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
17:56Как землетрясение в Турции повлияет на создание газового хаба – эксперт
17:06Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
16:43"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
16:16Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе
16:00В МИД России заявили об опасности прямого военного столкновения с США
15:46Непогода оставила часть Крыма без света
15:29Сжег машину соседки: керчанина отправили в колонию за порчу чужого авто
Лента новостейМолния