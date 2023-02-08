https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html

Россия расширила санкции против США

Россия расширила санкции против США - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Россия расширила санкции против США

Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T20:48

2023-02-08T20:48

2023-02-08T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Об этом сообщили в МИД.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.В стоп-лист попали генерал-лейтенант ВВС США в отставке Уильям Бендер, бывший военный атташе посольства США в РФ, бригадный генерал в отставке Питер Звака, губернаторы штатов Алабама и Массачусетс Эллен Айви и Чарли Бейкер, губернатор штата Северная Дакота Даг Бергам, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – Кристин Пелоси.Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.В ведомстве отметили, что новые санкции накладываются "в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка граждан РФ, против которых вводятся персональные санкции"."Еще раз подчеркиваем <...> что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкцийВо Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций

https://crimea.ria.ru/20230126/novye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-kto-popal-pod-ogranicheniya-1126607363.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, санкции против россии, политика, новости