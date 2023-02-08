https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html
Россия расширила санкции против США
Россия расширила санкции против США - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Россия расширила санкции против США
Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T20:48
2023-02-08T20:48
2023-02-08T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Об этом сообщили в МИД.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.В стоп-лист попали генерал-лейтенант ВВС США в отставке Уильям Бендер, бывший военный атташе посольства США в РФ, бригадный генерал в отставке Питер Звака, губернаторы штатов Алабама и Массачусетс Эллен Айви и Чарли Бейкер, губернатор штата Северная Дакота Даг Бергам, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – Кристин Пелоси.Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.В ведомстве отметили, что новые санкции накладываются "в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка граждан РФ, против которых вводятся персональные санкции"."Еще раз подчеркиваем <...> что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкцийВо Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
https://crimea.ria.ru/20230126/novye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-kto-popal-pod-ogranicheniya-1126607363.html
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россия, сша, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, санкции против россии, политика, новости
Россия расширила санкции против США
МИД: Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 77 граждан США
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину. Об этом сообщили в МИД.
"Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев. Исходя из принципа взаимности, в стоп-лист в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
В стоп-лист попали генерал-лейтенант ВВС США в отставке Уильям Бендер, бывший военный атташе посольства США в РФ, бригадный генерал в отставке Питер Звака, губернаторы штатов Алабама и Массачусетс Эллен Айви и Чарли Бейкер, губернатор штата Северная Дакота Даг Бергам, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, дочь бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси – Кристин Пелоси.
Всего в списке, где под номером 45 значится президент США Джозеф Байден, 1 344 человека. Возглавляет перечень генерал армии в отставке, советник министра обороны Украины Джон Абизаид.
В ведомстве отметили, что новые санкции накладываются "в порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка граждан РФ, против которых вводятся персональные санкции".
"Еще раз подчеркиваем <...> что любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США", – заключили во внешнеполитическом ведомстве.
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