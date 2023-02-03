https://crimea.ria.ru/20230203/kanada-vvela-sanktsii-protiv-mediagruppy-rossiya-segodnya--mid-1126775394.html

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Об РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T23:15

2023-02-03T23:15

2023-02-03T23:45

канада

медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Об этом сообщил канадский МИД, информацию ведомства цитирует РИА Новости.СМИ под санкциямиВ новом санкционном списке еще 15 структур и 38 физлиц. Всех обвиняют в распространении "дезинформации и пропаганды".Комментируя произошедшее, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры являются продолжением эскалации.По словам посла РФ в Канаде Олега Степанова, Россия ответит на новые канадские санкции, под которые в частности попала медиагруппа "Россия сегодня". Он назвал их незаконными.Кто ещеВ рамках нового пакета ограничительных мер в черномсписке оказался заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Также под санкции попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор компании Евгений Поддубный.Санкционный список пополниил и ряд имен российских артистов, актеров и певцов. В их числе: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Марат Башаров и ряд других.Ранее в январе Украина ввела санкции в отношении гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США против России: кто попал под ограниченияТелеканал RT France заявил о закрытииЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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