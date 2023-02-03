https://crimea.ria.ru/20230203/kanada-vvela-sanktsii-protiv-mediagruppy-rossiya-segodnya--mid-1126775394.html
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Об РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T23:15
2023-02-03T23:15
2023-02-03T23:45
канада
медиагруппа "россия сегодня"
санкции против россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Об этом сообщил канадский МИД, информацию ведомства цитирует РИА Новости.СМИ под санкциямиВ новом санкционном списке еще 15 структур и 38 физлиц. Всех обвиняют в распространении "дезинформации и пропаганды".Комментируя произошедшее, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры являются продолжением эскалации.По словам посла РФ в Канаде Олега Степанова, Россия ответит на новые канадские санкции, под которые в частности попала медиагруппа "Россия сегодня". Он назвал их незаконными.Кто ещеВ рамках нового пакета ограничительных мер в черномсписке оказался заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Также под санкции попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор компании Евгений Поддубный.Санкционный список пополниил и ряд имен российских артистов, актеров и певцов. В их числе: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Марат Башаров и ряд других.Ранее в январе Украина ввела санкции в отношении гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США против России: кто попал под ограниченияТелеканал RT France заявил о закрытииЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, медиагруппа "россия сегодня", санкции против россии, в мире, политика, новости
Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
Канада внесла в санкционный список медиагруппу "Россия сегодня"
23:15 03.02.2023 (обновлено: 23:45 03.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Об этом сообщил канадский МИД, информацию ведомства цитирует РИА Новости.
СМИ под санкциями
"Этот список включает... МИА "Россия сегодня" - принадлежащую государству медиакомпанию, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru", - говорится в сообщении.
В новом санкционном списке еще 15 структур и 38 физлиц. Всех обвиняют в распространении "дезинформации и пропаганды".
Комментируя произошедшее, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры являются продолжением эскалации.
"В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Киселев.
По словам посла РФ в Канаде Олега Степанова, Россия ответит на новые канадские санкции, под которые в частности попала медиагруппа "Россия сегодня". Он назвал их незаконными.
"Хочу обратить внимание на то, что любые так называемые санкции, рестриктивные меры, которые не проходят через одобрение Совета Безопасности ООН, незаконны в принципе. Все об этом прекрасно знают, но на Западе уже все давно забыли о международном праве, делая иллюзию из своей концепции порядка, основанного на правилах", - сказал Степанов по телефону.
Кто еще
В рамках нового пакета ограничительных мер в черномсписке оказался заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Также под санкции попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военкор компании Евгений Поддубный.
Санкционный список пополниил и ряд имен российских артистов, актеров и певцов. В их числе: Полина Гагарина, Олег Газманов, Николай Басков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Марат Башаров и ряд других.
Ранее в январе Украина ввела санкции
в отношении гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
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