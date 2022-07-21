https://crimea.ria.ru/20220721/es-opublikoval-sedmoy-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-1123924671.html
ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций
ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 21.07.2022
ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций
Седьмой пакет санкций против России опубликован в четверг в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T23:35
2022-07-21T23:35
2022-07-21T23:40
европейский союз
санкции против россии
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Седьмой пакет санкций против России опубликован в четверг в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости.Отмечается, что ограничительные меры введены Евросоюзом против первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Госдумы Адама Делимханова, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, губернатора Кемеровской Области Сергея Цивилева, постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Санкции коснулись Россотрудничества, "Сбербанка", военно-патриотического движения "Юнармия", Фонда "Русский мир" и Фонда общественной дипломатии имени А.М. Горчакова. Также в списке актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.
https://crimea.ria.ru/20220719/es-smyagchit-sanktsii-protiv-bankov-rossii--smi-1123895198.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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европейский союз, санкции против россии, в мире
ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций
Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России: кто попал в список
23:35 21.07.2022 (обновлено: 23:40 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Седьмой пакет санкций против России опубликован в четверг в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости.
Отмечается, что ограничительные меры введены Евросоюзом против первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Госдумы Адама Делимханова, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, губернатора Кемеровской Области Сергея Цивилева, постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Санкции коснулись Россотрудничества, "Сбербанка", военно-патриотического движения "Юнармия", Фонда "Русский мир" и Фонда общественной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Также в списке актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.