https://crimea.ria.ru/20220721/es-opublikoval-sedmoy-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-1123924671.html

ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций

ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 21.07.2022

ЕС опубликовал седьмой пакет антироссийских санкций

Седьмой пакет санкций против России опубликован в четверг в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T23:35

2022-07-21T23:35

2022-07-21T23:40

европейский союз

санкции против россии

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Седьмой пакет санкций против России опубликован в четверг в официальном журнале ЕС, пишет РИА Новости.Отмечается, что ограничительные меры введены Евросоюзом против первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Госдумы Адама Делимханова, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, губернатора Кемеровской Области Сергея Цивилева, постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Санкции коснулись Россотрудничества, "Сбербанка", военно-патриотического движения "Юнармия", Фонда "Русский мир" и Фонда общественной дипломатии имени А.М. Горчакова. Также в списке актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений.

https://crimea.ria.ru/20220719/es-smyagchit-sanktsii-protiv-bankov-rossii--smi-1123895198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, в мире