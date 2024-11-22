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Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев
Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев
Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз. Об этом сообщил зампредседателя Совета РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T19:42
2024-11-22T19:42
дмитрий медведев
новости
армия и флот
россия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.В ходе общения с коллективом "Уралвагонзавода", замглавы Совбеза отметил, что сегодня предприятие "работает как часы", и поблагодарил его сотрудников за самоотверженный и слаженный труд.Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" входит в структуру госкорпорации "Ростех".Включает в себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, обеспечивающие замкнутый цикл выпуска продукции. В его структуру входит более 20 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Сегодня "Уралвагонзавод" производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-72, Т-90 и Т-14.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС РоссииАрмия России получила партию новых истребителейВ Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"
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дмитрий медведев, новости, армия и флот, россия, вооруженные силы россии
Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев

Медведев сообщил об увеличении поставок танков в ВС России в восемь раз

19:42 22.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
"Начиная с 2022 года серьезно наращиваются объемы производства этого вида техники. За последние три года в войска новых и отремонтированных танков - их количество, поставка увеличилась практически в восемь раз", - сказал Медведев в ходе совещания, фрагмент которого опубликован на его странице "В Контакте".
В ходе общения с коллективом "Уралвагонзавода", замглавы Совбеза отметил, что сегодня предприятие "работает как часы", и поблагодарил его сотрудников за самоотверженный и слаженный труд.
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" входит в структуру госкорпорации "Ростех".Включает в себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, обеспечивающие замкнутый цикл выпуска продукции. В его структуру входит более 20 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Сегодня "Уралвагонзавод" производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-72, Т-90 и Т-14.
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Дмитрий МедведевНовостиАрмия и флотРоссияВооруженные силы России
 
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