https://crimea.ria.ru/20241122/postavka-tankov-v-rossiyskie-voyska-uvelichilas-v-8-raz--medvedev-1142071993.html

Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев

Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Поставка танков в российские войска увеличилась в 8 раз – Медведев

Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз. Об этом сообщил зампредседателя Совета РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:42

2024-11-22T19:42

дмитрий медведев

новости

армия и флот

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Поставки новых и отремонтированных танков в российские войска за последние три года увеличились практически в восемь раз. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки на "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.В ходе общения с коллективом "Уралвагонзавода", замглавы Совбеза отметил, что сегодня предприятие "работает как часы", и поблагодарил его сотрудников за самоотверженный и слаженный труд.Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" входит в структуру госкорпорации "Ростех".Включает в себя металлургическое, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства, обеспечивающие замкнутый цикл выпуска продукции. В его структуру входит более 20 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Сегодня "Уралвагонзавод" производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-72, Т-90 и Т-14.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС РоссииАрмия России получила партию новых истребителейВ Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, новости, армия и флот, россия, вооруженные силы россии