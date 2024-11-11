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Армия России получила партию новых истребителей - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Армия России получила партию новых истребителей
Армия России получила партию новых истребителей - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Армия России получила партию новых истребителей
Ростех передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T08:43
2024-11-11T08:43
ростех
воздушно-космический силы (вкс)
военно-промышленный комплекс (впк)
россия
вооруженные силы россии
новости
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ростех передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.В корпорации добавили, что до конца года будут поставлены очередные партии этих самолетов, сейчас машины находятся на разных этапах производства.При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность, отметили в корпорации."Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины", – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС РоссииСу-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
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ростех, воздушно-космический силы (вкс), военно-промышленный комплекс (впк), россия, вооруженные силы россии, новости, самолет
Армия России получила партию новых истребителей

Ростех передал армии партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С

08:43 11.11.2024
 
© РостехРостех передал армии партию Су-57 и Су-35С
Ростех передал армии партию Су-57 и Су-35С
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ростех передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Наша объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
В корпорации добавили, что до конца года будут поставлены очередные партии этих самолетов, сейчас машины находятся на разных этапах производства.
При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность, отметили в корпорации.
"Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины", – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.
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РостехВоздушно-космический силы (ВКС)Военно-промышленный комплекс (ВПК)РоссияВооруженные силы РоссииНовостиСамолет
 
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