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Армия России получила партию новых истребителей

Армия России получила партию новых истребителей - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Армия России получила партию новых истребителей

Ростех передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T08:43

2024-11-11T08:43

2024-11-11T08:43

ростех

воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Ростех передал Воздушно-космическим силам России очередную партию новых самолетов-истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.В корпорации добавили, что до конца года будут поставлены очередные партии этих самолетов, сейчас машины находятся на разных этапах производства.При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность, отметили в корпорации."Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. Это грозное оружие с передовыми средствами поражения. Истребитель отличается высокой живучестью благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны. Самолет продолжает совершенствоваться с учетом опыта применения. Расширяются производственные мощности по выпуску машины", – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.Ранее Воздушно-космические силы России получили новую партию бомбардировщиков Су-34, изготовленных в рамках производственной программы текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС РоссииСу-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничьеНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, воздушно-космический силы (вкс), военно-промышленный комплекс (впк), россия, вооруженные силы россии, новости, самолет