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Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T15:45
2024-08-31T15:46
су-34
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
https://crimea.ria.ru/20240831/shest-atak-vsu-na-sela-kurskoy-oblasti-otrazili-rossiyskie-voennye-1140025720.html
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су-34, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, новости сво
Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российский Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - МО

15:45 31.08.2024 (обновлено: 15:46 31.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.
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