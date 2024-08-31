https://crimea.ria.ru/20240831/su-34-unichtozhil-zhivuyu-silu-i-bronetekhniku-vsu-v-kurskom-prigraniche-1140027105.html

Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Су-34 уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T15:45

2024-08-31T15:45

2024-08-31T15:46

су-34

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Бомбардировщик ВКС России Су-34 уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве."Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в МО.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение

https://crimea.ria.ru/20240831/shest-atak-vsu-na-sela-kurskoy-oblasti-otrazili-rossiyskie-voennye-1140025720.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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