https://crimea.ria.ru/20240830/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-minoborony-1140003477.html
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T14:41
2024-08-30T14:41
2024-08-30T14:42
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b17d5a388b0e1ffbca8ff809976897a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Армия России нанесла поражение противнику возле населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.Российские военные продолжают искать и уничтожать в курских лесах украинские ДРГ.Кроме того, по районам сосредоточения сил противника в Сумской области нанесены авиаудары.Сутками ранее ВСУ потеряли на этом направлении свыше 400 боевиков и 29 единиц бронетехники, в том числе, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин и артиллерийское орудие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140003535_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5b4ff465d13129a362a1c25abd4fa3d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
Российские военные отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в Курской области
14:41 30.08.2024 (обновлено: 14:42 30.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"Сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля", – сказано в сообщении.
Армия России нанесла поражение противнику возле населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.
Российские военные продолжают искать и уничтожать в курских лесах украинские ДРГ.
Кроме того, по районам сосредоточения сил противника в Сумской области нанесены авиаудары.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", – перечислили в Минобороны.
Сутками ранее ВСУ потеряли
на этом направлении свыше 400 боевиков и 29 единиц бронетехники, в том числе, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин и артиллерийское орудие.
Читайте также на РИА Новости Крым: