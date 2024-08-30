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Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны
Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T14:41
2024-08-30T14:42
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Армия России нанесла поражение противнику возле населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.Российские военные продолжают искать и уничтожать в курских лесах украинские ДРГ.Кроме того, по районам сосредоточения сил противника в Сумской области нанесены авиаудары.Сутками ранее ВСУ потеряли на этом направлении свыше 400 боевиков и 29 единиц бронетехники, в том числе, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин и артиллерийское орудие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны

Российские военные отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

14:41 30.08.2024 (обновлено: 14:42 30.08.2024)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

"Сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля", – сказано в сообщении.

Армия России нанесла поражение противнику возле населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.
Российские военные продолжают искать и уничтожать в курских лесах украинские ДРГ.
Кроме того, по районам сосредоточения сил противника в Сумской области нанесены авиаудары.

"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", – перечислили в Минобороны.

Сутками ранее ВСУ потеряли на этом направлении свыше 400 боевиков и 29 единиц бронетехники, в том числе, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин и артиллерийское орудие.
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Министерство обороны РФНовостиКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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