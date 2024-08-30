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Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны

Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Что происходит в Курской области: актуальные данные Минобороны

Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T14:41

2024-08-30T14:41

2024-08-30T14:42

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ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российские бойцы подразделения "Север" за прошедшие сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении сел Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Армия России нанесла поражение противнику возле населенных пунктов: Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.Российские военные продолжают искать и уничтожать в курских лесах украинские ДРГ.Кроме того, по районам сосредоточения сил противника в Сумской области нанесены авиаудары.Сутками ранее ВСУ потеряли на этом направлении свыше 400 боевиков и 29 единиц бронетехники, в том числе, БМП, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин и артиллерийское орудие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнение

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу